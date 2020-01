ONA JE NOVA SRPSKA SENZACIJA Zapamtite ime TIJANA SRETENOVIĆ! Glumila, pa uzela reket u ruke, sad HARA teniskim terenima

Rezultatima koje je ostvarila sa samo 14 godina zaslužuje epitet "jedinstvena"!

Dolazi iz Beograda, a lentu najbolje juniorke naše zemlje na međunarodnoj sceni (konurencija do 18 godina) ponela je ove nedelje osvajanjem ITF J2 takmičenja koje je održano u Nju Delhiju. I dok se svetskoj ženskoj teniskoj sceni dešava bum i senzacija u liku i delu Amerikanke Koko Gaf (sa 15 godina igra glavni turnir Australian opena, izbacila branioca titule…), Srbija dobija senzacionalnog asa u liku i delu Tijane Sretenović.

Najbolja juniorka Srbije briljantno, u velikom stilu, vinula se sa 483. mesta na svetu i odletela na 158. poziciju koja joj već sad garantuje kvalifikacije za prvi gren slem u karijeri.

foto: privatna arhiva

Potvrđeni talenat i šampion, nežna plava devojčica na samo njoj svojstven način režira sopstvenu tenisku bajku koja već sada ima elemente za film.

Početak sezone 2020. za Tijanu znači reprizu fabule iz 2019. kada je takođe prvi turnir u takmičarskoj godini ispisala zlatnim slovima. Tada je pehar namenjen najboljoj ponela u ruskom Kimkiju na Tennis Europe takmičenju do 14 godina, sada u Indiji osvajanjem šampionskog trofeja u konkurenciji do 18.

Pre odlaska u Nju Delhi Sretnovićeva je zalet uhvatila na Dvoranskom šampionatu Srbije u konkruenciji do 16 godina koji je takođe završila na pobedničkom postolju.

Neustrašiva, nepogrešiva, hrabra, jednom rečju gazela, kao i samo ime kluba u kome je načinila prve teniske korake. Ne postavlja ciljeve, ali neprestano pomera granice. Glumačku karijeru zamenila je teniskom i nije pogrešila. Šampion za velika dela je rođen!

Kada si počela da se družis s reketom, kako je započeo tvoj teniski put?

“Reket sam prvi put uzela u ruke kad sam imala četiri godine. Gospođa koja me je čuvala dok su roditelji bili na poslu, kupila mi je reket kako bi se igrala u parku. Tad sam reketom loptu udarala u zid zgrade u bloku 22 na Novom Beogradu. Počela sam da treniram sa šest godina u TK Gazela, kod trenera Nemanje Grkovića, posle sam nastavila kod trenera Davida i Nemanje Višnića", počinje priču Tijana.

foto: privatna arhiva

Šta je presudilo da ostanes u tenisu, jer današnja deca u početku su aktivna u više sportova i na kraju odaberu jedan ili se posvete nauci i umetnosti? Imala si priliku da tako mlada glumiš u filmu pored čuvene filmske dive Tanje Bošković, ali tenis je odneo pobedu nad glumom?

"Tenis mi je glavna aktivnost. Jedno vreme sam vikendom išla u matematičku gimnaziju na časove matematike kao i u školu glume. Snimila sam reklamu za sladoled i imala sam male sporedne uloge u raznim serijama. Najdraža mi je scena sa Tanjom Bošković i premijera filma u Sava centru. Na kraju sam se odlučila za tenis, ljubav prema tenisu je pobedila".

Koliko ti je znači uspeh na proteklim takmičenjima, sa 14 godina ITF trofej II kategorija i mesto najbolje juniorke Srbije na ITF sceni, šta to znači za dalji rad i progres?

“Svaki turnir mi je novo iskustvo, naročito što posle svakog meča mogu da vidim šta mogu da unapredim u svojoj igri. Trudim se da što više spoznam igru. Takođe imamo običaj da uvek na kraju turnira obiđemo najlepše i najznačajnije znamenitosti u tom gradu u kome sam se takmičila, makar na sat vremena. To je nešto što me takođe čini srećnom i obogaćuje me, to je nešto što i tenis čini specifičnim jer kroz ovaj sport možeš, uz naravno veliki rad i odricanja, da dobiješ priliku da živiš životom koji nije svakodnevnica, koji je prepun avantura, da vidiš i doživiš ceo svet".

foto: privatna arhiva

Idoli?

"Serena Vilijams i Novak Đoković”.

Pokušavas li nekoga da kopiraš?

"Ne, smatram da svako treba da nađe svoje mesto u svojoj igri, da bude jedinstven, to je ono čemu ja težim i radim na tome".

Koliko dnevno treniraš, gde i sa kim radiš?

“Treniram tri sata dnevno tenis i kondiciju. Treniram u TA 'Tipsarević', teniski trener mi je Vuk Bolić. Često je u proces treninga uključen Nemanja Plavšić, a neretko je prisutan i Janko Tipsarević. Kondiciju radim sa Zlatkom Novkovićem u Trening centru. O preventivi od povreda pored TA Tipsarević I Zlatka, brine i Zoran iz studija Nant. U TA 'Tipsarević' su mi obezbeđeni najbolji uslovi i moj tim sa kojim radim je fenomenalan, puno znaju i daju sve od sebe da me razviju u pravog igrača, jako su mi svi posvećeni i ja sam zahvalna zbog toga zato što je to meni najvažnije. Uvek na treningu daju sve od sebe kao i ja. Imamo vremena i za šalu naravno. Fokus je na igri stalno”.

Kakav je plan i cilj do kraja sezone?

“Cilj mi je da ove godine uđem u top 100 na ITF listi, možda i bolje od toga, i da do kraja godine odigram juniorski gren slem turnir. U poslednjih godinu dana na Tennis Europe takmičenjima u konkurneciji do 14 godina osvojila sam dve titule prve kategorije, u Moskvi i Parizu. Sa ITF turnirima sam krenula od maja 2019, i evo sad u januaru 2020. sam 158 na svetskoj rang listi. U 2019. sam igrala dva finala ITF J5 (Subotica i Skoplje), polufinale J4 u Kazablanci, sada sam osvojila J2 u Nju Delhiju. Sledi puno turnira u 2020. ne samo u Evropi nego širom sveta I radujem se tome".

foto: privatna arhiva

Kakav je plan za narednih nekoliko godina?

“Da se plasiram u top 100 na WTA listi za početak, a posle naravno cilj se podrazumeva, svetski vrh. Naravno uvek je u planu i uvek će biti da igram za Srbiju i da na najbolji način predstavljam svoju zemlju".

Uslovi treninga i koje kockice treba da se slože kako bi se u tenisu uspelo?

“Talenat, rad, volja i posvećenost sa obe strane, igrač i trener. Trening, rad, strpljenje, kontantan rad, ljubav prema tenisu”.

Reprezentacija?

“Sa juniorskom reprezentacijom do 16 godina putujem u Minsk u februaru. Verujem da možemo mnogo i da ćemo ne samo ponoviti uspeh sa svetskog prvenstva iz 2019. kada smo bile osme u svetu, a malo je nedostajalo da uđemo u prve četiri reprezentacije, već odemo daleko više u borbu za medalju. Svakako da ćemo biti najbolje kad dođe vreme”.

foto: privatna arhiva

Šta ti je najveći kvalitet, a šta treba da popraviš u svojoj igri?

"Moj najveći kvalitet je što nikad ne odustajem od meča, koliko god da gubim ili vodim. Svakako da ima dosta elemenata u igri na kojima treba da radim i da ih usavršim”.

Šta te pokreće i vodi na putu do cilja?

“Pokreće me volja i ljubav prema tenisu. Neko voli tenis, a neko ga mnogo, mnogo voli, to je razlika", zaključila je Tijana Sretenović.

