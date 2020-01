EKSKLUZIVNO! Mats Vilander za Kurir: Nole može da postane najbolji svih vremena!

Izveštač Kurira iz Melburna - Vuk Brajović

Mats Vilander je jedan od retkih bivših brojeva jedan ATP liste koji je ostao na vrhuncu teniskih aktuelnosti godinama posle okončanja igračke karijere.

U trenutku kada se Bjern Borg opraštao od tenisa 1982 godine, Mats je sa 18 godina na Rolan Garosu osvojio svoj prvi grend slem i do pojave Majkla Čenga bio najmlađi igrač u istoriji tog turnira koji je to ostvario. Još šest puta se sjajni Šveđanin peo na najviše postolje najvažnijih turnira u svetu tenisa (još dva puta u Parizu, tri puta u Melburnu i jednom u Njujorku).

Kao glavni TV voditelj teniskih emisija, Vilander u prvi mah nije bio među popularnijima iz te branše među publikom kanala Jurosport u Srbiji - (opravdano) skrećući pažnju na segmente igre tada nadirućeg, a kasnije i vodećeg svetskog igrača Novaka Đokovića. Matsov odnos sa srpskim teniserom tokom vremena menjao se nabolje, a njegova poseta Beogradu početkom prošle godine konačno je otoplila odnose. A danas - Vilander priča za Kurir!

Rekli ste da će i Rafa i Novak prestići Rodžera u broju osvojenih grend slem titula. Da li i dalje tako mislite?

- Jesam, jer mislim da i jedan i drugi duboko veruju u to da su bolji od Federera i imaju bolje rezultate u međusobnim mečevima. Ne verujem da su Rafa i Novak uopšte zainteresovani da čuju šta bismo mi imali da im kažemo u vezi s tim kako je Rodžer uticao na istoriju tenisa, o njegovom nizu od 100 odigranih četvrtfinala i ostalim brojkama koje se vezuju za njega. Sve što njima znači jeste to da su ga pobeđivali kada je bio na vrhuncu, ili u većem broju slučajeva, ili u dva od tri odigrana meča. Oni se neće predati, već stalno nalaziti načine da sebe guraju i dalje, dok napokon ne ostvare taj cilj.

Postavlja se pitanje - da li oni to zaista i mogu da urade?

Sa umom i motivacijom koje poseduju, svakako mogu, ali imajte u vidu da postoje razni nivoi psiholoških blokada, jer ako počnete previše da gledate u budućnost, desiće vam se neki Cicipas - kao Rodžeru prošle godine - i onda vam je jalovo opravdanje da niste bili spremni za taj dan jer ste u glavi projektovali osvajanje 21. grend slem titule ili bilo šta drugo... - istakao je Vilander za naš list i nastavio:

- U tome je moć Novaka i Rafe. Možda je to malo manje izraženo kod Rafe, a kod Novaka ima malo više „ljudskog“. Dobar primer te osobine kod Novaka je meč protiv Štrufa, u kome je Novak glatko osvoji prva dva seta, a onda prepusti Nemcu treći, jer će ga ionako dobiti u četvrtom pošto je toliko bolji. „Neka on uzme treći set, ja ću taman malo da se sačuvam prevelikih napora, a onda ću mu rano uzeti brejk i bez previše muke zatvoriti konačni set“... Rodžer i Rafa su drugačiji, bukvalno gaje želju da u svakom poenu urade nešto čudesno - Rodžer svojim udarcima, Rafa svojim emocijama. Novaku je normalnije da se bavi i negativnim i pozitivnim emocijama, a da ga pritom negativne previše ne zamaraju, ne brinu. U svakom slučaju, biće izuzetno zanimljivo videti šta će se na kraju desiti, ali sam verovanja da će ga na kraju Novak i Rafa ipak preteći. Možda ipak ne i obojica, ali eto, videćemo...

foto: EPA-EFE/WU HONG, Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Da li mislite da je Federeru bilo lakše da bude uspešan u ranijim fazama svoje karijere, u poređenju s Nadalom i Đokovićem?

- Teže je sada Federeru da bude dominantan kao što je bio na vrhuncu svoje moći nego što je Nadalu i Đokoviću da dostignu nivo na kome je on sada. Federer je zapravo bio prvi koji je podigao lestvicu do visina na kojima niko pre njega nije bio, i bilo mu je lakše da bude najbolji. Svi mi smo se, iz ovih ili onih razloga, zadovoljavali prvim mestom i onim što smo postigli, dok je jedino on imao viziju da ide još dalje, iako ne postoji skoro ništa više što može da osvoji, jer je do sada skoro sve i osvojio. Novaku i Rafi je lakše utoliko što im je Rodžer „meta“, što mogu da procene koliko je zaista daleko od njih ono što je on do sada postigao. Njima je cilj jasan - šta treba da dostignu i prestignu, dok je Rodžer u jednom trenutku ostao bez repera, jasnog cilja, pošto više nije postojao igrač kog on nije više puta dobio.

Kurir/Vuk Brajović

Kurir