KANAĐANIN NEMA ŠTA DA IZGUBI Ivanišević: Meč protiv Raonića će biti potpuno drugačiji

Ovo bi po mnogima mogla da bude još jedna zlatna godina u karijeri Gorana Ivaniševića posle osvajanja Vimbldona 2001. godine. Razlog za to leži u činjenici da je upravo objavljeno da su on i Končita Martinez primljeni u Međunarodnu tenisku kuću slavnih u Njuportu, SAD – a da kroz plodotvoran rad sa Novakom Đokovićem i Marjanom Vajdom već ove godine mogu biti ostvareni uspesi po kojima bi njegov „pulen“ mogao bio prepoznat kao najbolji igrač u istoriji tenisa. Iako je po Goranu Novak dominantan igrač već poslednjih 9 godina, popularni „Zec“ je i dalje oprezan kada je prognoza pred preostale mečeve u Melburnu u pitanju.

„Moj najveći izazov u vremenima koja dolaze je da ostanem u ovom pobedničkom timu i budem svedok toga da Novak Đoković postane najbolji teniser svih vremena. U svakoj statistčkoj kategoriji je u poslednjih 9 godina dominantan, i iako će mu najverovatnije nedostajati nekoliko Grend Slemova više da bi to ostvario, siguran sam da će on to i osvojiti. Da bi to ostvario, on će prvo morati da pobedi mečeve kao što je današnji – a on sigurno neće biti lak. Miloša veoma dobro poznajem, radili smo zajedno, i trenutno se nalazi u odličnoj formi. Pored toga što mu servis funkcioniše sjajno, on je takođe psihološki dosta rasterećen, jer nema ništa što bi u ovom meču mogao da izgubi. Novaku je ATP Kup doneo značajno samopouzdanje, jer način na koji je završio prošlu sezonu nije bio ispod njegovih standarda – a pre svega na mentalnom nivou. Timski duh koji je ostvario sa svim igračima iz reprezentacije, a ponajviše sa Lajovićem i Troickim – kao i fantastična podrška koju je dobio od srpske zajednice u Brizbejnu i Sidneju mu je pomogla ne samo u pogledu samopouzdanja, već i stvaranja nove, pozitivne energije na čijem talasu do sada stabilno ide kroz žreb na Australijen Openu. Tako nešto mu je bilo preko potrebno, i po meni Novak svaki sledeći meč ovde igra bolje i bolje...“ ističe Ivanišević, i nastavlja:

„Današnji meč će, ipak, biti drugačiji od svih dosadašnjih. U njemu ne treba očekivati veliki broj dugih razmena sa osnovne linije. Novak je tip igrača koji želi da napreduje svakog dana, i sigurno je da će uraditi sve da bude potpuno spreman da se adaptira na zahteve koje ovaj meč nosi za njega. Novakov drugi servis, nešto na čemu smo dosta radili, sada je mnogo brži, pouzdaniji – i Novak ga uveliko koristi kao važno oružje u njegovoj igri“, iznosi nam svoju ocenu i važne aspekte predstojećeg meča sa Raonićem Goran Ivanišević.

