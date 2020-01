NOVAK ĐOKOVIĆ NAKON MEČA SA RAONIĆEM: Stvoriću šanse za pobedu protiv Federera

Od specijalnog izveštača Kurira iz Melburna - Vuka Brajovića.

Pozitivno i optimistično je u pogledu njegove igre zvučao Novak Đoković u obraćanju medijima posle ubedljive pobede nad Milošem Raonićem. Na momenat rastužen na spomen tragične sudbine njemu bliskog Kobija Brajanta – naš as je bez ikakve sumnje rečenim preneo najviši nivo spremnosti njega i pratećeg stručnog tima za ostvarenje konačnog cilja u Melburnu.

Meč u kome je Novak preuzeo totalnu kontrolu od desetog gema prvog seta – i dominirao sjajnim riternima, uverljivom i raznovrsnom igrom u polju, ali i vešto raspoređenim servisima – predstavlja idealnu uvertiru pred njegovo 37. polufinale na Grend Slem turnirima i jubilarni pedeseti meč protiv Rodžera Federera, protiv kojeg vodi sa 26-23 u pobedama.

S tim u vezi, upitan da li bi mogao da uporedi njegove spašene meč lopte protiv Federera na Ju Es Openu (dva puta po dve) i Vimbldonu (dve prošle godine) sa tim što je Federer danas spasio čak sedam meč lopti u istom meču – Novak kaže:

„Za mene je to neuporedivo. Ono što je Rodžer danas uradio je čudesno, pokazao je i time da je jedan od najvećih svih vremena, da se nikada ne predaje. Kad god je najvažnije, on je najviše posvećen i igra svoj najbolji tenis. Sandgren je imao svoje šanse, i više od toga; ishod čak pet meč lopti je odlučen posle dužih razmena. Ali, sve čestitke Rodžeru što je ovo uspeo da „izvuče“!“ naglašava Novak.

Vidljivo je da je Novak značajno popravio svoj drugi servis, koji je sada za 10 km/h brži u proseku nego pre.

„Koristim sve raspoložive tehnike drugog servisa – spin, slajs, ravno, gađam tačke, u telo, široko, na T liniju...Pokušavam da kombinujem ove varijacije što više mogu. Naravno, ono za šta se opredelim najviše zavisi od toga protiv koga igram, i u tom smislu adaptiram taktiku. Servis me je do sada ove godine fantastično služio, i omogućio da osvojim veliki broj besplatnih poena. Kada uspevam da postignem visok procenat ubačaja prvog servisa, to mi omogućava da se osećam komotnije na terenu, da imam više samopouzdanja – a samim time da budem agresivniji, češće igram „iz terena“ i postižem viši nivo svoje teniske igre. Naravno, servis će morati da se tokom godine adaptira i po vremenskim uslovima, podlozi – ali ako budem nastavio sa tim kako serviram na ATP Kupu i Australijan Openu – ovo bi mogla da bude možda i najbolja serverska sezona u mojoj karijeri.

Vladalo je veliko interesovanje za razloge zbog kojih je Novak pri rezultatu 4-4 u trećem setu bukvalno izleteo sa terena, objavivši medicinski tajm-aut, posle koga su ga tokom dve pauze između gemova posećivali doktori. Na pitanje da li je, osim spomenutih problema sa očima, imao i problem sa stomakom (zbog gestikulacije ka tom delu tela u pauzi između poena), Novak je rekao:

“ Da, mučilo me je više stvari u tim trenucima. Rekao sam na terenu da mi je bilo krivo što sam morao onako da izletim na 4-4, iako to nije bilo pri promeni strana. Izvinjavam se pre svega Milošu još jednom, kao i publici, i ističem da ovo nije bila nikakva taktička varijanta. Zaista mi je bilo važno da rešim problem sa vidom koji me je pratio nekoliko gemova, i napokon zamenim sočiva. Imao sam veliku sreću što sam ostao pri dobrom servisu do kraja trećeg seta, jer je Miloš uistinu bio veoma blizu toga da ga osvoji. Ipak, došavši do taj-brejka, situacija se popravila. Bolje sam video lopticu...“ objašnjava Novak.

Medije je interesovalo i to zbog čega Novak misli da je bio tako dominantan u pobedama nad Rodžerom na Grend Slemovima – na kojima je poslednji put izgubio od njega davne 2012.

„Iskreno, ne vidim ni jedan poseban razlog što je takvo stanje stvari. Jedino što mi je jasno da je svaki put potrebno uložiti ogroman trud i na terenu predstaviti svoju najbolju igru da bi se u takvom meču odnela pobeda – i da to važi za obojicu. Jasno je da nisam bio igrač koji je dominirao tokom meča na Vimbldonu, niti da sam toliko dominantan ako se u obzir uzmu i mečevi van Grend Slemova. Ali, svi dobro znamo da je Rodžer – Rodžer. Jednostavno znate da će uvek igrati na najvišem nivou, bez obzira na podlogu. On jednostavno obožava da igra tu vrstu mečeva – polufinala, finala Grend Slemova. Siguran sam da će vam on i sam reći da je to najvažniji razlog za to što se još uvek takmiči, da bude vrhunski konkurentan protiv najboljih igrača na svetu. Ono što je danas uradio je apsolutno sjajno. Vratiti se u meč spasivši sedam meč lopti, u njegovim godinama, potvrđuje da je u stanju da igra vrhunski tenis i bude u teniskom vrhu. Veliki je borac, i jasno je da imam najviši nivo poštovanja za njega“, napominje Novak, ali i naglašava:

„Dobro je to što se i ja osećam odlično na terenu. Ako budem nastavio da igram na dosadašnjem nivou i na ATP Kupu, nivo mog samopouzdanja će biti sve veći i veći. Uz to, ovo je moj omiljeni teren, stadion, mesto gde sam do sada imao ubedljivo najviše uspeha u karijeri. Nadam se da će se sve pozitivno složiti za mene u četvrtak, i da ću stvoriti šanse koje će mi doneti pobedu!“ najavljuje novi „klasik“ biranim rečima naš as.

