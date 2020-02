VUČIĆ ČESTITAO ĐOKOVIĆU: Sjaj Vaše pobede obasjao je Srbiju i sve naše ljude širom sveta FOTO

Sjaj Vaše pobede @djokernole obasjao je Srbiju i sve naše ljude širom sveta. Ponovo ste proslavili ime svoje zemlje i doneli ogromnu radost našem narodu. Hvala Vam na ovoj veličanstvenoj pobedi! Želim Vam da još dugo vladate svetskim tenisom. . . . Your impressive victory audacity and unique energy brought excitement across Serbia and to people all around the world. You brought pride to our country once again and tremendous happiness to us all.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Feb 2, 2020 at 4:50am PST