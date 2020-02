NOLE ŠOKIRAO! OBJASNIO ZAŠTO JE BOLJI OD FEDERERA I NADALA: Snagu crpim iz sećanja na moj narod koji čeka u redu za hleb

Takav scenario na važnim Novakovim mečevima videli smo "bezbroj" puta.

Novakovu mentalnu snagu osetio je i Dominik Tim u finalu Australijan opena. Možda je Austrijanac pomislio da će prvi put u karijeri osvojiti Grend slem trofej kada je poveo 2:1 u setovima, ali onda ga je "počistio" srpski uragan.

Novinare je posle meča zanimalo odakle Novak crpi tu snagu, ali i kako isto čine i njegovi najveći rivali Rafael Nadal i Rodžer Federer, koji su takođe mnogo puta pravili preokrete, doduše ne u meri u kojoj i Đoković.

"Teško je pričati u ime Rafe i Rodžera, imam veliko poštovanje prema njima, tako da mogu samo u svoje ime da pričam. Mi smo odrasli u različitim okolnostima, imali smo drugačije detinjstvo", počeo je Novak i nastavio:

"Detinjstvo sam proveo tokom rata, devedesetih godina kada je Srbija bila pod embargom. Teška vremena, morali ste da čekate u redu za hleb, mleko i vodu, te stvari te načine jačim i gladnim uspeha, šta god da odabereš da se bavite u životu".

Nole je o prošlim vremenima govorio u dahu.

"To je verovatno bio moj izvor snage. Težak život i okolnosti u mojoj porodici i u mom narodu. Kada se vratim na to, uvek me to motiviše da još jače radim. To je verovatno razlog zbog kojeg pokušavam uvek da izvučem mentalnu snagu i dodatno gorivo da prevaziđem sve izazove koji stoje ispred mene", zaključio je Novak Đoković.

