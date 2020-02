NOVAKOVA NAJVEĆA MANA JE ŠTO JE SRBIN, VIŠE BI GA CENILI DA JE HRVAT! Skandalozna izjava svetski poznatog Dorćolca!

Bilal, inače rođeni Beograđanin i Dorćolac, prvi put je zapao za oko svetskoj javnosti nakon čuvene naslovne strane u ''L' ekipu'' davne 2010. godine pred finale Dejvis kupa kada je na ćirilici napisao "Prštaće na sve strane!".

Ovog puta lično se pozabavio fenomenom Novaka Đokovića i njegovog uticaja na sport u Srbiji i svetu.

- Ja sam, kao i on, dete Beograda, i tu je malo važno što nisam srpskog porekla, jer je moja majka Čehinja, a otac Bošnjak. Znam da je Novak Đoković veoma vezan za svoj grad. Pomno ga pratim, jer je on superšampion i neko ko izgleda inteligentno – poručio je Bilal.

foto: EPA/LUKAS COCH

Na konstantaciju novinara da i pored toga ne uspeva da podigne mase, Bilal kaže: - Volim, takođe, tu njegovu nevoljenu stranu, ali mislim da to pogađa sve što je srpsko. Da je Đoković Hrvat, više bi ga cenili. Bio je taj rat u bivšoj Jugoslaviji devedesetih u kome je zapadni svet odredio dobre i loše, iako dobro znamo da je sve to bilo mnogo komplikovanije.

Sa žaljenjem ističe da je negativna vizija o srpskoj naciji još rasprostranjena zapadom i da još pomalo prlja sliku Srbije, a "L'Ekip" zaključuje da je Đoković sve učinio da se to promeni. - On ima harizmu, mnogo više nego Nadal – kaže Bilal, ocenjujući da je, po njegovom ukusu, ipak malo preterano to što šalje srce publici.

Kurir sport

Kurir