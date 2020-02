NE MOŽE DA GLEDA! Srđan Đoković iskreno o tome kako podnosi Novakove mečeve!

Najsvežiji primer je Novakovo finale Australijan opena protiv Dominika Tima.

"Meni je bilo strašno teško, ali ja znam koga imam, najboljeg sina i najboljeg sportistu na svetu. Kada je navažnije, on je najbolji, i to je pokazao i ovog puta. A bilo je strašno teško i teško sam to podneo, moraću to gledanje mečeva uživo da svedem na minimum. Bilo mi je užasno teško, sutradan kada vi mladi ljudi dobijete decu videćete kako je to teško. Šta god da igraju, prvenstvo ulice u klikerima, bilo šta, ljudi svoje dete gledaju onako kako je Bog zapovedao, jer su deca ono što ide iza nas i to je suština života i življenja. Moja deca su sjajna u svakom pogledu, prevazišli su svog oca u svakom pogledu već odavno i to je moj najveći uspeh, rekao je Srđan za "Telegraf"

Kako ste proživeli teške momente u finalu kada je gubio i imao zdravstvenih problema?

" To nisam ni gledao, vozio sam se po gradu jedno sat i po, i došao sam sredinom četvrtog seta i on je tada krenuo da igra. Stojim pri tom stanovištu da Tim nije osvojio nijedan set, već je Novak izgubio dva seta i dobio tri. Jer se apsolutno Novak pita za sve, ne samo protiv Tima, već protiv svakog tenisera sveta", zaključio je Srđan Đoković.

