MORON NAPAO ĐOKOVIĆA: Navijači su protiv njega jer je ANTIHEROJ! Na Novakovom mestu neko drugi bi se RASPAO

O tome je govorio i Novakov otac Srđan, koji je između ostalog podsetio da je Novak slučno nepoštovanje doživeo i u Njujorku, Madridu, ponekad i u Parizu. Ali, da na taj način ljudi na tribinama daju snagu Đokoviću da se bori i postane najbolji svih vremena, istakavši da je tenis sport bogatih i da oni ne mogu da shvate da je neko ko dolazi iz male i siromašne Srbije već deset godina najbolji na svetu.

Novinar specijalizovanog teniskog portala "puntodebreak" Hoze Moron je analizirao Srđanove reči i naklonjenost publike prema trenutno najboljem igraču planete generalno.

- Delom razumem Srđanove reči. Srbi veoma intenzivno pokazuju svoje emocije, samo pogledajte njihove navijače, i otac Novaka Đokovića je hteo da iskaže ono što on smatra nepravdom i da ne razume zašto Nole i dalje mora da prevazilazi takve prepreke uprkos tome što je u borbi za najboljeg svih vremena, kao i zašto je razlika između njega i Federera i Nadala toliko velika. Njegove reči su reči oca koji želi da stane u odbranu svog sina i svi bismo isto odreagovali da je naš sin u pitanju - naveo je Moron.

foto: EPA/LUKAS COCH

Na mnogo mesta se dešavalo da publika navija za Đokovićevog protivnika.

- Nije bitno koje je mesto u pitanju. Njujork, Melburn, Madrid, London... Možda je samo u Parizu i Rimu dobijao malo više 'ljubavi', ali je suštinska razlika i dalje brutalna, pogotovo kada igra protiv Rodžera i Rafe. Čak je i publika u Australiji protiv Tima stala na stranu Austrijanca - piše Moron.

Novinar je saglasan sa Srđanovim mišljenjem iz ugla oca koji govori o svom sinu, ali ne misli da je potpuno u pravu.

- Đokovićev otac dolazi na 'klizav teren' kada je reč o nacionalnosti. Mislim da podrška koju Nadal i Federer dobijaju nema nikakve veze sa njihovom nacionalnošću, već sa drugim subjektivnim stavovima koji zalaze dublje od nacionalnosti. Rodžer i Rafa su na scenu stupili u veoma bitnom momentu za tenis, kada se sve stišalo posle ere Agasija i Samprasa. Noletov dolazak na scenu je nekako viđen kao 'anti-herojski', a navijači Švajcarca i Španca su se, donekle, udružili protiv Noleta.

- Na kraju krajeva, radi se o mišljenju ljudi. Đoković možda ne dobija podršku od publike, ali ni uvrede i uvredljive pesme kao što je slučaj u fudbalu. On jednostavno ima tribine protiv sebe i, iako to nije lep prizor, jeste situacija koja mu omogućava da se bori kako bi postao bolji, a to mu je pomoglo da poraste. Da se to dešava nekom drugom, taj neko bi se raspao, Novak je to oduvek pretvarao u svoju korist i sebe tako dodatno motivisao. Ko zna, možda Đoković ne bi bio toliko uspešan da nije imao i tu prepreku u karijeri - navodi Moron.

foto: Printskrin

Svima je jasno da bez obzira na to šta uradi Srbin nikada neće biti voljen kao što su Federer i Nadal.

- Šta god Nole da uradi te stvari se neće promeniti. Potrebno je da njegov otac shvati da će Federer i Nadal i dalje dobijati najveću podršku javnosti. Ovo što je rekao neće pomoći njegovom sinu, već da će učiniti da se ljudi ponašaju još više tiranski. Takve stvari ne pričaju ljudi iz Rodžerovog ili Rafinog tabora i on bi trebalo više da se ugleda na njih, umesto da napada navijače iz drugih zemalja. Te stvari ne mogu da se promene, a sigurno ih neće promeniti na taj način.

Podseća se i da je i Rafael Nadal, najveći šampion u istoriji nekog Grend slema sa 12 titula na Rolan Garosu, jedno vreme imao nepovoljan tretman od Parižana.

- Nadalu su zviždali na Rolan Garosu, uprkos tome što je godinama tu dominirao, ali on nikada ništa nije rekao, već se konstantno zahvaljivao publici. Godine kada je osvojio desetu titulu tamo, tada se situacija promenila o zviždanje se pretvorilo u aplauze. Tako je kako je - jedan dan ti zvižde, drugi dan ti aplaudiraju i niko ne zna zašto. Jednostavno je tako. Sigurno je da će Novak dobiti priznanje koje zaslužuje, u to nemam nikakve sumnje.

