KOBI MI JE POMOGAO U NAJTEŽIM TRENUCIMA U KARIJERI: Đoković otkrio šta ga je Brajant svojevremeno savetovao! KURIR TV

Putem video poruke Novaku se obratio i džudista Aleksandar Kukolj koji mu je postavio sledeće pitanje.

"U momentima najveće krize u karijeri svakako da si verovao da možeš da se vratiš u vrh, jer da nisi, sigurno ne bi ni uspeo. Zanima me da li su postojali trenuci da si i sam sumnjao u svoj povratak, i ako su postojali - kako si ih prevazišao?"

Na šta mu je Novak odgovorio:

"Jedan od najtežih trenutaka u karijeri je bila povreda lakta 2017. Pauzirao sam šest meseci. Operaciju sam uradio tek 2018, pa je i ta godina krenula na specifičan način. Morao sam da izmenim pokret za servis, što me omelo... To su momenti u kojima sam doživljavao veliki preobražaj iznutra. Morao sam emotivno i psihički da presložim kockice. Bio sam mesecima pod tim pritiskom. Razgovarao sam sa mnogim sportistima, upravo tada mi je Kobi Brajant mnogo pomogao. On je poslednjih nekoliko godina karijere kuburio s povredama. Onda mi je iz iskustva ispričao hronološki i rekao kako je izbalansirao privatni život i karijeru i kako je napravio prelaz kada je završio igračku karijeru. Njegov legat i njegov duh će večno živeti,'' rekao je Novak.

Kurir sport

Kurir