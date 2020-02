NOVAK ĐOKOVIĆ JE PRAVI PATRIOTA: Nole spava u majici Srbije! LJUDINA (FOTO)

Bivši selektor Dejvis kup selekcije Srbije Bogdan Obradović oduševljen je konferencijom koju je Novak Đoković održao u Beogradu. On ističe da su kod Noleta uvek bili izraženi patriotizam i ljubav prema Srbiji, te da u svetu svoju zemlju promoviše na najbolji mogući način.

- Naravno da Novak na svakom koraku želi da Srbiju predstavi u što boljem svetlu. Znam koliko je njemu uvek stalo do svoje zemlje. Daću vam nekoliko primera, uvek kad je dolazio na okupljanje Dejvis kupa selekcije, po ceo dan je bio u trenerkama sa srpskim obeležjima. Po ceo dan ih je nosio i to sa ponosom, čak je i spavao u majici Srbije. To vam dovoljno govori koliko voli svoju zemlju. On to i delima pokazuje godinama unazad - kazao je Obradović.

Teniski trener osvrnuo se i na Noletovu priču da je svestan da ga publika u nekim delovima sveta ne simpatiše kao Nadala ili Federera.

- Moramo prvo da shvatimo da je tenis zabava i publika ima pravo da navija za koga hoće. Da li to Novaka nešto pogađa, ne verujem. On je svestan situacije i njemu je na prvom mestu da bude najbolji na svetu svih vremena i u tom pravcu ide. Gotovo sam siguran da će oboriti sve rekorde i, po meni, to je mnogo važnije u odnosu na to da li neki navijač ne voli njega, a navija za Federera ili Nadala - zaključio je Obradović.

POSLALA PORUKU SOFIJA OPČINJENA SRBINOM Šampionka Australijan opena Sofija Kenin oduševljena je Novakom Đokovićem: - Počeo je na društvenim mrežama da me prati u Melburnu. Pričali smo posle finala. Srećna sam što je pobedio. Kada je igrao finale, navijala sam za njega samo zato što sam želela da imam izgovor kako bih mu poslala poruku. Želela sam da mu čestitam i bila sam veoma uzbuđena. Sve te lepe slike mene i Đokovića jedno pored drugog i naši trofeji... To je sjajno! foto: AP

