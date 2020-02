FEDERER KONAČNO OTKRIO: Evo čime će se Rodžer baviti kada završi karijeru! Jedna stvar će vas šokirati (VIDEO)

Doduše, rekorder po broju gren slem titula (20) kaže da ne zna dokle će igrati tenis, iako ove godine slavi 39. rođendan.

Trenutno se oporavlja od operacije kolena, a rehabilitacija će potrajati do sezone na travi.

Upitan čime će se baviti kada stavi tačku na blistavu igračku karijeru, Federer je odgovorio:

"Mnogo čega sam bio lišen svih ovih godina tokom karijere, a čemu ću moći da se posvetim u penziji".

Švajcarac nema precizan plan.

"Moći ću da učim nove stvar, na primer jezike, ali ću moći i da obilazim mesta na kojima nisam bio".

Nije decidirano rekao, ali jasno je da ne planira da bude trener.

"To što sam dobar igrač, ne znači da bih bio dobar trener. A i zanimljivije je krenuti ispočetka, u nove avanture".

Na kraju je Rodžer Federer dodao:

"Ne znam da kuvam. Mogao bih to da naučim. To bi mi predstavljalo zanimaciju sa decom, jer ona to vole".

(Kurir sport)

