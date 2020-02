ĐOKOVIĆ VEĆ VIĐEN U FINALU: Šta može da spreči Novaka da peti put trijumfuje u Dubaiju?

Od specijalnog izveštača Kurira iz Dubaija - Vuka Brajovića

Zanimljive komentare u teniskim krugovima pobudio je žreb ATP turnira u Dubaiju, u kome su se u Đokovićevom delu žreba našli Monfis, Kačanov, Per, Čilić, Fučović, a u Cicipasovom - Fonjini, Bautista Agut, Rubljov, Krajinović, Basilašvili, Karenjo Busta i ostali. I pored iznenadnog povlačenja Federera usled operacije kolena, tradicionalno jedan od najboljih turnira Serije 500 će i ove godine biti poprište velikih teniskih duela, po svemu sudeći – češćih u delu žreba čiji je glavni nosilac mladi grčki as.

"Imam dobra sećanja iz mog poslednjeg meča 2016. sa Đokovićem ovde u Dubaiju, turniru koji mi je jedan od omiljenih na turneji. Izuzetno poštujem Novaka i njegov tim, naročito Gorana Ivaniševića – koji mi je nesebično pomagao pre nekoliko sezona na Australijen openu. Novak je i tada bio broj 1 na listi, i to su mečevi koji inspirišu – a upravo takvo iskustvo mi je potrebno u fazi povratka posle povrede", istakao je Malek Džaziri, simpatični Tunišanin koji je danas bio u centru pažnje zbog loše sportske sreće koja ga je zadesila u današnjem žrebu.

Džaziri ističe da mu je bilo dragoceno što je više puta trenirao sa Novakom, a zanimljivo je da je u dva navrata radio sa našim trenerima (Petrović, Popović) u periodu kada je bio standardni član Top 50 ATP liste.

foto: EPA/RODRIGO ANTUNES

Dva sjajna meča će se odigrati već u prvom kolu gornjeg dela žreba – Monfis-Fučović (Francuz sjajan u Monpeljeu i Roterdamu, Fučović u Melburnu), i Čilić – Per (Hrvat se polako ali sigurno vraća u šampionsku formu, Per na samo 2 mesta od svog najboljeg renkinga iz 2016 – 18). Ko god bude pobedio u tim mečevima, imaće neuporedivo lakši posao u narednom kolu – tako da bi bilo realno očekivati njihov meč u toj fazi takmičenja. Naravno, takav ishod će pogodovati Novaku Đokoviću, čijeg je protivnika u četvrtfinalu skoro nemoguće predvideti; to bi, na papiru, trebao biti Karen Kačanov, ali Rus svojim igrama – kao i izjavama sa današnjeg žrebanja – ne uliva dovoljno poverenja da bi mu se apriori dodelio taj status. Po dosadašnjoj formi, Novakova najveća pretnja u tom delu žreba dolazi od Gaela Monfisa – ali je njegovo očajno izdanje na današnjem treningu protiv Filipa Krajinovića povod da se sumnja da će do tog meča uopšte i doći. Čak i kada bi se to i desilo, Novakova prednost od 16-1 u međusobnim mečevima (Monfisova jedina pobeda je ostvarena u njihovom prvom meču ikada, Rim 2004) i forma u 2020 trebala bi da bude dovoljna garancija da bi, uz dobar tenis, konačni rezultat njihovog prvog meča u Dubaiju bio poznat – u korist našeg asa.

U donjem, Cicipasovom delu žreba – sve i svašta je moguće. Pre svega, Grk još uvek nije ni došao u Dubai, jer se bori za titulu u Marseju, a za to vreme nimalo naivni Karenjo Busta marljivo trenira na terenima Ejviejšn Centra i priprema moguće iznenađenje prvog kola. Na pobednika tog meča će ići jedan od dvojice najtalentovanijih igrača mlade generacije asova, Hurkač ili Bublik – i tu bi faktor fizičkog zamora mogao da odigra odlučujuću ulogu. Ništa manje složeno niti zamorno izgledaju mečevi dela žreba koji se naslanja na taj – u kome će glavnu reč voditi osvajač trofeja u Dubaiju iz 2018, sjajni Španac Roberto Bautista Agut. Uz njega su tu trojica igrača skoro potpuno jednakih kvaliteta i sposobnosti – Štruf, Berankis i Basilašvili, i to ukrštanje do četvrtfinala će biti jedno od najneizvesnijih na ovogodišnjem turniru u Dubaiju.

foto: Dubai Duty Free Tennis Championships

Sjajni i hiroviti Fabio Fonjini bi trebao da se sprema na težak fizički i psihološki meč prvog kola protiv najbolje plasiranog engleskog igrača Evansa, a ko god bude pobedio će imati nešto lakšu situaciju u drugom kolu (verovatno protiv Erbera). Filip Krajinović će od početka turnira morati da odigra „za medalju“, jer mu se posle izazovnog meča prvog kola protiv Souze u (željenom) nizu do polufinala mogu pojaviti Rubljov i Fonjini/Evans. Iako Filipova forma u usponu dosta obećava – i to ne samo za rezultate u Dubaiju – sposnobnost adaptacije na različite stilove igre i izazove koji oni budu nosili mogla bi biti ključni faktor za njegov plasman u polufinale, u kome bi mogao imati i solidne šanse da ode i korak dalje. Šteta što je žreb hteo da se u najavi odličan meč protiv Rubljova odigra već u drugom kolu, ali je ovakav raspored dobar za Filipa u slučaju da naš as bude u mogućnosti da kroz pobede diže formu i samopouzdanje, kako bi spreman dočekao bilo kog protivnika u eventualnom polufinalu (Bautistu Aguta ili Cicipasa, pre svih).

Kratak rezime žreba muškog singla turnira u Dubaiju bi glasio – puno (i previše) veoma neizvesnih mečeva u prvom kolu, neminovna rana nominacija igrača koji bi sa pravom mogli da konkurišu za polufinale i finale, Filip Krajinović na pravom testu forme i teniske zrelosti – i Novak Đoković kao apsolutni favorit za osvajanje svoje pete titule u Dubaiju.

