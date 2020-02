NE VERUJEM U MALE PLATE! Jelena Đoković ostavila mlade BEZ TEKSTA posle ove izjave! Jeca se dotakla i Novakovog uspeha..

Neke od tema bile su kako napisati dobru radnu biografiju i motivaciono pismo, šta je važno istaći tokom razgovora za željenu poziciju, kako se gradi lični brend u poslu i koja znanja i veštine su neophodne za današnje tržište rada i slično. Na ovu temu predavanje je održano na inicijativu magazina Original i Fondacije Novak Đoković. Konferencija je okupila više od 600 ljudi.

Menadžeri iz više od 45 uspešnih kompanija iz oblasti marketinga, programiranja, HR-a, projektnog inženjerstva, bankarstva, farmacije i ostalih oblasti, vodili su razgovore sa preko 250 mladih, a svaki prijavljeni kandidat imao je priliku da razgovara sa predstavnikom one kompanije za čiju delatnost je bio zainteresovan, ali i dobije kompletnu analizu svog nastupa.

Prisutnima se obratila najpre Jelena Đoković, direktorka Fondacije Novak Đoković.

"Cilj ove konferencije bio je da mladi spoznaju da sve što im treba već imaju u sebi. Osvestili smo ih i ukazali koliko je važno da imaju otvoren um i da uče, da budu svesni svojih vrlina i mana i da rade na njima. Poenta je da damo svu energiju onima koji su se pojavili danas ovde i oni će dobiti maksimum iz ovoga, a to je već 500 ljudi više koji su uspeli u nečemu. Sarađivali smo sa 45 kompanija, na ovaj način utičemo i na njih da menjaju pozicije i pristup prema mladima, a istovremeno im predstavljamo talente. Ova sinergija je jako bitna za sve nas i to su ljudi prepoznali“, istakla je Jelena Đoković i istakla da se danas često pogrešno tumači reč "ambicija" kao nešto negativno.

foto: ATA images

"Šta je ambicija? Težnja za isticanjem, uspehom, priznanjem ili slavom? Da li je to bitno? Meni nije. Ranije sam uvek sebe opisivala kao ambicioznu osobu, a onda sam shvatila da zapravo nisam. Ja sam samo otvorenog uma, beskrajno radoznala. I zahvaljujući toj radoznalosti uvek nešto novo otkrijem i naučim, što je sjajno. Što više otkrijem da ne znam, to mi je bolje u životu, navodi me da naučim. Otvoren um je rad na sebi samom", smatra Jelena.

Jedno od pitanja na ovom panelu odnosilo se i na prosečne plate u Srbiji koje se kreću od 300 do 500 evra. Jelena je naglasila kako je to pitanje tabu tema kod nas. Utisak je da se kod nas na neki način "romansira" siromaštvo, ljudima se poručuje da "treba da budu zadovoljni i kada rade za manje".

"U našoj humanitarnoj fondaciji mislim da niko ne radi za tu platu i mnogo sam srećna zbog toga što ljudi, pored toga što daruju drugima, da imaju i svoj život. Ja ne verujem u male plate. Ljudi mi kažu često da sam nerealna, previše optimistična, da sam dete i ja želim da budem to dete koje je nezadovoljno, koje se žali na te male plate. Vi, mladi, ste ti koji će to da promene. Put će vam biti težak, nažalost, na to ne možemo da utičemo", rekla je Jelena i navela primer svog supruga, Novaka Đokovića, koji se uprkos poteškoćama izborio za uspeh.

"Novak je živeo u takvom okruženju koje mu nije davalo prava da misli da će jednog dana biti broj jedan, bilo u čemu, a kamo li u tenisu koji nije imao tradiciju ni u njegovoj porodici, niti u našoj zemlji. Pričamo o sportu koji je nenormalno skup. Moji roditelji su meni sa 12 godina rekli da ne mogu više da finansiraju moje bavljenje tenisom. To je bio kraj mog sna, ali ne mogu da se žalim. Mislim da su dobro uradili. Isto tako je Novak mogao da čuje "nema, ne može, dosta"... Sve što je potrebno jeste samo da nađemo jednu osobu koja će nas razumeti, koja će u nas verovati, ali i da verujemo sami u sebe, u sopstveni uspeh,'' zaključeno je na panelu.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir