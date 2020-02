ĐOKOVIĆ PROTIV CICIPASA: Duel savršenog defanzivca i ofanzivca (FOTO)

Za Kurir iz Dubaija - Vuk Brajović

Dok se teniski Dubai i svet pripremaju za jedno od najzanimljivijih finala aktuelne sezone – a koje se dešava već na njenom samom početku – pogledajmo koji statistički sadržaj obeležava peti meč svetskog broja 1 Novaka Đokovića i njegovog 11 godina mlađeg protivnika, šestog igrača ATP liste Stefanosa Cicipasa.

Sve prethodne mečeve ova dvojica teniskih superzvezda sa Balkana odigrali su na turnirima Masters serije, i rezultati je potpuno izjednačen. Rivalitet je započeo 2018. godine, pobedom Grka u Torontu – a nastavljen naredne sezone mečevima u Madridu (Đoković), Šangaju (Cicipas) i Parizu (Đoković). Jedino prethodno finale koje su njih dvojica igrali bilo je u Madridu, u kome je Novak ubedljivo slavio 6:3 6:4. Četvorustruki osvajač Dubaija, Đokoviću je ovo šesto finale u 11 nastupa, a prvo od 2015 (poraz od Federera, jedini do sada). Poslednju titulu ovde osvojio je 2013 godine, a pobeda protiv Monfisa je bila njegova sedamnaesta uzastopna od početka sezone 2020, a dvadeseta od pobeda u Dejvis Kupu na kraju prošle – uz impresivan skor od 41 osvojenih setova u 47 odigranih. Ovo je sedmi put u karijeri da Novak pravi niz od 20 i više pobeda – od kojih mu je rekordni onaj u kome je ostvario njih 43 u sezonama 2010-11.

foto: EPA/ALI HAIDER

Cicipas se drugu godinu uzastopce nalazi u finalu ovog turnira, peti u kome se prva dva nosioca susreću. Zanimljivo je to da je drugi nosilac u čak 4 puta izlazio kao pobednik, a da su jedini učesnici takvih mečeva bili Federer, Đoković, Nadal, Cicipas, Muster i Novakov trener, Goran Ivanišević.

Mladi Grk se nalazi u seriji od 8 uzastopnih pobeda, u kojima je protivniku prepustio samo 1 od 17 setova (četvrtfinale protiv Štrufa). U slučaju pobede, Stefanos bi postao samo treći aktivni igrač (pored Kirijosa 2-0 i Karlovića 2-1) koji bi imao pozitivan rezultat u međusobnim mečevima sa Novakom – i tek šesti u istoriji.

foto: EPA/LUKAS COCH

Novak je ove godine u Dubaiju prvi po broju gemova osvojenih na ritern (17 od 37, 46%) dok je Cicipas lider po broju gemova osvojenih na njegov servis (41 od 43, 95%) i spašenih brejk lopti (12 od 14, 86%). Ko god bude pobedio u ovom finalu, postaće četvrti igrač na ATP turneji koji je ove godine osvojio 2 turnira (pored Garina, Monfisa i Rubljova). Do sada je Cicipas odservirao duplo više asova od Đokovića (32 naspram 16), Novak je bolji u osvojenim poenima na prvi servis (67% - 64%) – a Cicipas na drugi servis (79% - 73%). Novak je osvojio 89% gemova na svoj servis, a Cicipas fenomenalnih 95%. Novak je spasio 5 od 9 brejk lopti (56%) a Stefanos čak 12 od 14 (86%). Novak je dominantan u registru uspešnih riternova – na prvi servis 41% (Cicipas 37%) I drugi 63% (Grk 49%). Novak je osvojio 17 od 37 gemova u kojima je primao servis (46%), Stefanos samo 24% (11 od 45), i uspeo da iskoristi više brejk lopti – 17 od 35 naspram 11 od 34 svog večerašnjeg protivnika.

U prethodni mečevima – oba puta kada su igrani u tri seta pobeđivao je Cicipas (Montreal 2018 – 6:3 6:7 6:3) i Šangaj 2019 (3:6 7:5 6:3), a u dva – Novak (Madrid 2019 6:3 6:4 i Pariz 2019 6:1 6:2).

foto: EPA

Novakov karijerni rekordi se, naravno, ne mogu porediti sa Cicipasevim. Na primer, osvojivši osmi put Australijen Open, postao je tek treći igrač u istoriji koji je neki Grend slem osvajao 8 ili više puta, drugi posle Rouzvola koji je osvajao Grend slemove u tri različite decenije, peti u istoriji po broju osvojenih ATP titula 78), jedan od 6 igrača u Open Eri koji je pobedio 900 i više mečeva u svojoj karijeri (protiv Štrufa u prvom kolu Australijen Opena ove godine), i 24. februara počeo svoju 279 nedelju kao broj 1 – zaostajući jedino za Samprasovih 286 i Federerovih 310.

Cicipas svakako ide u pravom smeru kada je nadgradnja njegove karijere u pitanju. Iako je veoma mlad, već sada ima pristojan skor u mečevima protiv Top 10 igrača (17 pobeda i 20 poraza), a 5-1 od početka završnog Mastersa u Londonu 2019 koji je osvojio po prvi put. U finalima nije bio tako uspešan, sa 5 poraza i samo 1 pobedom. U odbrani titule u Marseju nije izgubio ni jedan set. U prošloj sezoni je sa 21 godinom postao najmlađi finalista nekog ATP turnira posle Hjuita (20), a šesti najmlađi u 50 godina istorije ATP organizacije. Da je majstor u spašavanju brejk lopti svedoči i to da je protiv Federera u Londonu spasao 11 od 12 i svih 12 protiv istog igrača u četvrtom kolu Australijen Opena 2019. Nastupom protiv Nadala u polufinalu Melburna te godine je, sa 20 godina, postao najmlađi učesnik polufinala Grend Slema posle dvadesetogodišnjeg Novaka u Njujorku 2007. godine. Najmlađi je igrač svih vremena koji je dobio Nadala na šljaci, i najmlađi od svih 28 igrača u istoriji koji su zabeležili pobede protiv Federera, Nadala i Đokovića.

foto: AP

U meču protiv Monfisa Novak je odigrao svoj najlošiji meč od početka sezone protiv defanzivne strategije, kojoj je Francuz posvetio izuzetno puno trčanja i realizovao veliki broj dugačkih relija, a zatim uspevao da ga probije snažnim forhend paralelama. Sve čime je Gael mučio Novaka sinoć – isto i još više je u stanju da ostvari Stefanos; Grk ima mnogo veći asortiman udaraca kojima ostvaruje prednost u razmenama ili vinere, a njegov impresivan skor u servis gemovima i mogućnost da spase brejk lopte bi mogle da stavljaju Novaka na velika igračka i fizička iskušenja. Gledajući sinoćnji meč, skoro siguran zaključak Cicipasa I njegovog tima bio bi – da se njemu ne bi desilo da propusti takvu prednost koju je stekao Monfis, i to Novak I njegov tim izuzetno dobro znaju. Pod primarnim uslovom da je uspeo dovoljno da se fizički odmori, Novak bi morao da od početka ostvari visok procenat oba servisa, značajno popravi kretanje u odnosu na polufinale, strpljivo gradi poene i – ako ne bude pravio vinere iz razmena – koristi izlazak na mrežu za momentalnu realizaciju poena (očajan u tom segmentu protiv Monfisa). Ritern je Novakovo glavno oružje protiv mladih igrača koji su ujedno i veliki serveri – što je do maksimuma realizovao u do sada najtežem porazu koji je naneo Grku – u njihovom poslednjem meču u Parizu 2019 (6:1 6:2). To je bila velika škola tenisa na najvišem nivou za Cicipasa, iz koje će večeras pokazati da li je uspeo nešto da nauči i primeni u strategiji i igri protiv najboljeg na svetu.

Simetrični pokazatelji uspešnosti u igri obojice učesnika večerašnjeg finala u njihovim najvažnijih igračkim aspektima obećavaju sjajno, neizvesno finale, puno izuzetnih poteza, nadigravanja i inspirativne borbe. Vrednost Novakovog iskustva u igranju finalnih mečeva je, naravno, ono što Cicipas ne poseduje – ali mladalački elan ume pozitivno da utiče na borbenost i nivo igre kojim se brojni nedostaci mogu pokriti. Sve u svemu – pred nama je veliko tenisko uživanje – I nadamo se da ćete mu se prepustiti u potpunosti!

