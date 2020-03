KANAĐANIN DOČARAO KAKO JE TO IGRATI PROTIV NOVAKA: Raonić otkrio zašto je Đoković nepobediv u ovoj godini!

Kanađanin kao Novakovu najveću prednost vidi ritern jer je Srbin u stanju da vrati gotovo sve.

- Novak vam vrati mnogo servisa. Njemu nije cilj da mnogo postigne riternom, već samo da ga vrati po sredini. Onda to otežava posao jer ostajete bez pravog ugla. Nije to samo na riternu, već on to radi i tokom razmena dok ne dođe u priliku da napadne - otkrio je Raonić u intervjuu.

Kada igrate sa Đokovićem na momente izgleda kao da nemate gde da pošaljete loptu i da upišete viner.

- On to radi kako bi vam oduzeo uglove, kako bi vas približio liniji, ako želite da dođete do pravog ugla za udarac. On čini teren manjim. Mislim da su neki teniseri brži od Novaka, ali on može da pokrije ceo teren svojom brzinom jer ga prvo učini manjim - završio je kanadski as.

Kurir sport

Kurir