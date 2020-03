NOVAK OTKRIO KAKO PROVODI VREME U KARANTINU: Jednu knjigu je izdvojio, i to iz posebnog razloga VIDEO

"Provodimo jako kvalitetno vreme sa decom. Za mene lično je to nešto što ne pamtim otkako sam postao otac, da imam toliko vezanih nedelja kod kuće i da budem sa Jelenom i decom. Zbog prirode mog posla stalno sam na putu i ova situacija je takva da se trudimo da na sve gledamo što vedrije i pozitivnije. želimo da se podsetimo nekih stvari za koje nemamo dovoljno vremena, koje su potisnute po strani", rekao je Đoković.

Jelena Đoković je otkrila da, pored knjiga koje čitaju sa decom, trenutno čita Gandijevu biografiju jer voli istoriju. Na to se nadovezao i Novak.

"Trenutno čitam "Srpsko-srpski rečnik" od Radovana Damjanovića. Veliki pozdrav za gospodina Damjanovića i gospodu Deretića i Vidojevića, koji imaju izuzetno štivo o istoriji Srba. To me jako interesuje i to ovih dana čitam", zaključio je Đoković.

