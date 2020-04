NOVAK SE DOBRO STARA O NAMA David Gofan: To je bila jedna bomba, niko nije očekivao takvu odluku (FOTO)

"Svi želimo najbolje za turneju i za igrače. Sigurno je da nije svima isto. Novak Đoković (predsednik Saveta igrača) i Vašek Pospišil se dobro staraju o nama. Oni su ti koji uvek pregovaraju sa ATP", rekao je Gofan i dodao:

"To je bila jedna bomba. Niko nije očekivao takvu odluku, jer se nije čak ni spekulisalo o odlaganju. Sve se odvilo veoma brzo. Rolan Garos je pokušao da sačuva svoju kožu i doneo je odluku bez da je ATP ili igrače uopšte obavestio, bio sam šokiran. Razumem razlog, ali ne razumem način. Najbolje bi bilo da se Grend slem turniri i ATP dogovore oko novog rasporeda, ali to neće biti lako", rekao je Gofan, koji je istakao i da je zamrzavanje ATP liste najpravednija odluka.

"Komplikovana je to situacija, na sve utiče drugačije. Neki su mogli da osvajaju bodove, neki su morali da ih brane. Prema nekima to nije fer, ali najpoštenije je bilo da dođe do "zamrzavanja". Videćemo, ali sigurno je da će biti adaptacija kada se sve nastavi", jasan je deseti teniser planete.

