U FEDEREROVOJ KUĆI NASTAO LOM ZBOG ĐOKOVIĆA! Sve zbog prekida sezone... Veliki SKANDAL trese svetski tenis!

Italijan se osvrnuo i na tri turnira koja je Đoković osvojio i tako vezao niz od 18 pobeda u isto toliko mečeva.

"Ako izuzmemo 2017. godinu, kada je bio neprepoznatljiv šest meseci, on već oko pet godina dominira teniskom scenom. Niko ne pobeđuje kao on i na travi, i na betonu i na šljaci. Federer pobeđuje više na travi i u dvorani, Nadal na šljaci, ali on pobeđuje svugde. Neko je, podrubljivo, rekao da su u Federerovoj kući proslavili ovu pauzu jer bi Đoković ove sezone uspeo da osvoji još dva Grend slema čime bi se značajno približio rekordu Švajcarca", rekao je Bertoluči.

foto: EPA/LUKAS COCH

Potez Vimbldona da otkaže ovogodišnje izdanje ocenio je kao pametan.

"Da, prema mojem mišljenju tenis je napravio prave poteze. To je prvi sport koji odmah sve zaustavio, odmah je suspendovao pet, šest nedelja u Evropi, a sada i sezonu na travi. Mislim da bi bilo potrebno čudo da se sezona nastavi na betonu u SAD, verovatnije je da to bude tek u septembru", dodaje 68-godišnjak.

foto: EPA/AELTC/Florian Eisele

Otkazivanje Vimbldona, kao i pomeranje Olimpijskih igara u Tokiju, udarac je za Federera, ocenjuju mnogi. "Mislim da će on iste ciljeve imati i 2021. godine. Na kojem nivou, to je teško reći. U njegovim godinama svaka godina koja prođe računa se kao da je u godinama mačke. Propustiti godinu dana ne škodi toliko mladima, ali kada uđete u četvrtu deceniju života svaka sezona je komplikovanija, dodatno kada ste blizu 40. Ovo se najviše odnosi na njega, malo manje na Nadala, a najmanje na Đokovića. Istina je da su oni veliki šampioni i da će to iskoristiti da lakše prebrode ove mesece neaktivnosti, ali siguran sam da će platiti. Sa druge strane, mladim igračima jesu potrebni mečevi kako bi sakupili iskustvo, što se neće desiti, ali svakako mislim da će se njihov zaostatak (za 'velikom trojkom') smanjiti", jasan je Italijan.

