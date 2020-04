MOGAO JE DA ZARADI, IONAKO JE IZGUBIO! Ukrajinskom teniseru nudili mito da namesti meč na Australijan openu!

Iskusni teniser koji se svojevremeno proslavio pobedom nad Federeron na Vimbldonu mogao je dobro da zaradi da je namerno izgubio meč prve runde AO protiv Francuza Arnoa Klemona.

"Kada sam bio na Australijan openu, ponudili su mi 100.000 dolara da izgubi prvo kolo protiv njega. Prišla su mi dva lika koja su imala podršku 'investitora'. Izgubio sam taj meč nakon što sam vodio 2:1. Da sam video nekog od njih dvojice dok sam napuštao teren mislim da bih ga udario reketom", otkrio je Stakhovski.

On se posle tog meča obratio Teniskoj jedinici za integritet, koja je tada tek bila formirana.

"Posle meča sam otišao do Jedinice i oni su me pitali ko je to bio. Rekao sam im 'Čekajte, da li ste spremni da zaštitite moju porodicu? Jer taj neko je bio pion, ljudi koji su iza njega su opasni, a moja cela porodica je u Ukrajini'. Rekli su mi da ne mogu ništa da mi garantuju", priseća se Stahovski.

Stakhovski je najbolji rezultat na Grend slem turnirima ostvario 2013. godine, kada je u drugom kolu Vimbldona eliminisao aktuelnog šampiona Rodžera Federera i prekinuo njegov niz od 36 uzastopnih GS četvrtfinala.

