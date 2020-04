Janko Tipsarević je istako da je veoma zabrinut za ekonomske posledice koje će pandemija ostaviti na sport uopšte, a zatim je imao poruku za sve kolege sportiste i ljude koji su sada zatočeni u karantinu.

foto: Printscreen

- Ljudi samo orkajte. Odlučite šta hoćete da popravite u svojim životima i gurajte to od jutra do sutra. To vam priča neko ko je osam puta operisan. I onda oporavak, 8 nedelja, 10 nedelja... Znaš kako prođe burazeru, sve prolazi. Samo gazite... Jer i ova korona će da prođe.

Kurir sport

Kurir