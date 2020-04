SVAŠTA ĆE NAM PROLAZITI KROZ GLAVU: Đoković objasnio Tipsareviću psihološke posledice koronavirusa!

Bilo je vrlo zanimljivo, a Novak je otkrio koja stvar mu jedino smeta kada je u pitanju koronavirus.

"Postoji određena cenzura medicinskih stručnjaka koji govore o rešenjima koje se ne uklapaju sa rešenjima koja se uklapaju sa zvaničnom medicinom. Voleo bih da postoji više debata, razlika u mišljenju. Mi nismo iz te struke, pa ne možemo o tome da pričamo. Ja bih voleo da se više priča o imunitetu. Pričao si o ishrani autofagi, koju godinama koristim i o prednostima. Postoji opasnost da se čovek zarazi, koliko god da je potrebno biti u karantinu to ćemo ispoštovati. Mislim da su ljudi uplašeni i zbunjeni, a ne vidim da se priča o tome kako čovek može sebe da ojača, da ojača imunitet, da reducira mogućnost da se zarazi. Stavili su karantin da smanjiš te mogućnosti, ali imunitet je tu da se boriš i sa ostalim zarazama. Tome se često se ne pridaje važnost tome."

U razgovor se uključio i Janko Tipsarević koji je imao pitanje za Novaka

"Šta će korona značiti sa tenisom i sa sportom globalno? Kako će to izgledati posle, koliko će trebati stvari da se vrate u normalu. Za dve godine nećemo znati šta je korona ljudi će zaboraviti?", pitao je Tipsarević.

Novak je odmah odgovorio:

"Postoji razlika u odnosu na ostale virusa. Sad smo zatvoreni, nije tako bilo ranije. Stvari neće biti iste, ali će se vratiti u normalu. Ovo već traje i trajaće. To je dovoljno dug period da svi dobro promisle, kako će nastaviti da pristupaju karijeri, profesionalnom životu. Mi teniseri ćemo morati da putujemo, to će biti izazov broj jedan zbog tolike panike koja se širi ovolikih meseci. Smatram da će to biti duboko utisnuto u podsvest čoveka, pa će ljudi imati strah da se približe drugima. Kada se neko nakašlje, svašta će nam prolaziti kroz glavu. Koliko će se stvari promeniti ne znam, ali glavna prepreka za čoveka će biti putovanje. Priča se o obaveznoj vakcinaciji za 18 meseci... Da li ima drugih rešenja ili je to jedino. Ima tu milion stvari, pa mislim da će ovo i te kako uticati na sve sportove."

