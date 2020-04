Ovaj put razgovarao je na Instagramu sa svojim kolegom, italijanskim teniserom Fabiom Fobinjinijem.

Sve je počelo šalom oko Novakovog novog imidža sa bradom

- Ovako dugu kosu nisam imao 15 godina, za sad odbijam da dozvolim supruzi da me ošiša. Hvala vam na komplimentu. Videćemo da li će me Fabio Fonjini inspirisati da se ošišam kao on. Da li je ovo neki italijanski fazon? - rekao je Đoković.

foto: Printskrin/Instagram

Nakon što se uključio Fonjini počeli su da razgovaraju na italijanskom

