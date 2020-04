MALJKOVIĆ OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA NOVAKOM! Nole i ja radimo na zbližavanju Srba i Hrvata, ali uništiše nas OVI!

"Pre jedno mesec i po dana, Novak je bio u mojoj kancelariji i ja sam mu rekao da smo on i ja u istoj misiji, na što mi je on rekao "Mislite ovo, mi i Hrvati". Da, na to sam mislio. Radimo na zbližavanju dva naroda, ali uništiše nas na društvenim mrežama. Na to mi je rekao da ga ne zanima šta drugi misle o tome i da je njegovo da kaže što ima u glavi i šta misli da je dobro za sve nas", rekao je Maljković za "Večernji list".

Maljković je ponovio da je prvi put čuo za Đokovića na splitskim Firulama.

"Kada bih došao u Split bio bih tamo kafu, da ne idem u gužvu, pa je tako bilo i te 2006. godine. Sedim ja tako u društvu Šurjaka, Džonija, Ivaniševića oca i sina, Macure, Šolmana i Bibe Bilića i netko od njih mi kaže 'Imate teniskog mulca koji će biti broj jedan'. Pitam ih ja, šta ima taj dečko, a oni kažu da ima glavu. Tada sam ja za njega prvi put čuo, s njegovih 19. Događalo se to u momentu kada je Novak razmišljao da se ostavi tenis, usred njegove najveće krize, i baš tada je izašao moj intervju s naslovom da će Novak biti broj jedan".

Kurir sport / Večernji list

Kurir