MALJKOVIĆEVA INICIJATIVA NAIŠLA NA PREPREKU: Napali su me jer sam predložio da trg u Beogradu dobije ime po Đokoviću

- Ja sam predložio da se beogradski Trg Terazije preimenuje u Trg Novaka Đokovića, no odmah su me napali jer, kao, to ne bi bilo u duhu pravnih propisa Republike Srbije jer se takva čast ne može dobiti za života. A terazije je turska reč za vagu - istakao je Božidar Maljković.

Zanimljivo je bilo čuti gde je Maljković prvi put čuo za Novaka Đokovića.

- Verovali ili ne, na splitskim Firulama. Kada bih došao u Split, ja bih tamo popio kafu, da ne idem u gužvu, pa je tako bilo i te 2006. godine. Sedim ja tako u društvu Šurjaka, Džonija, Ivaniševića oca i sina, Macure, Šolmana i Bibe Bilića i neko od njih mi kaže "imate teniskog klinca koji će biti broj jedan". Pitam ih ja, šta ima taj dečko, a oni kažu da ima glavu. Tada sam ja za njega prvi put čuo, s njegovih 19. Događalo se to u momentu kada je Novak razmišljao da ostavi tenis, usred njegove najveće krize, i baš tada je izašao moj intervju s naslovom da će Novak biti broj jedan - rekao je Maljković za Večernji list.

