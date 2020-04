ĐOKOVIĆEVA ISPOVEST ITALIJANIMA: Želeo sam da napustim tenis, ovo su dva najlepša meča koja sam igrao (VIDEO)

"Za nas tenisere važno je da bude jasnoće oko kalendara. Rekli su da će se sezona nastaviti 13. jula, ali mnogi kažu da se to neće desiti. Važno je imati rutinu, ja jedva čekam datum. Treniram svakog dana kod kuće, trčim, igram se sa decom, a to je malo teško... Na početku sam bio ispražnjen mentalno i u konfuziji. Falilo mi je jasnoće, razgovarao sam sa timom, trenirao sam svakodnevno, čak i kad nisam pripremao pismo. Moramo da vidimo kako će se situacija u Americi odvijati, zato što bi tamo trebali da igramo u avgustu. Ako bude manje rizično, onda možemo da igramo. Postoji i opcija da se otkažu svi turniri u Americi i da se počne sezona šljake na jesen, možda dođem u Rim za jedno 2-3 meseca, nadam se da čemo igrati zajedno" - započeo je Novak razgovor sa Italijanima, pričajući i o donaciji koju je uputio narodu Italije.

"Volim Italiju svim svojim srcem, uvek sam uz Italiju i veoma se osećam blisko vama! Živeo sam u Italiji dugo vremena, Šeruđa i Firenca, kultura i jezik su me oduvek privlačili. Osećam se pomalo i kao Italijan, a ono što se dogodilo Bergamu, Milanu, Lombardiji, to mi dotaklo srce. Imamo prijatelje koji žive u Bergamu koji su mi ispričali dramatične situacije, nisam hteo da se za donaciju sazna, to sam uradio iz svog srca" - istakao je Đoković.

Upitan o finalu Vimbldona prošle godine u kom je posle neverovatne borbe savladao Rodžera Federera, Novak je kazao da je to jedan od dva najbolja meča koja je odigrao.

"To je jedan od dva najlepša meča na kom sam učestvovao, drugo je finale sa Rafom u Australiji 2012. godine. To su unikatni mečevi, sve se izdešavalo! Kvalitet Rodžerovog tenisa je bio odličan od prvog do zadnjeg poena, to govore i brojevi. Ja sam igrao isto odlučnu, nisam mašio lopte u tri taj-brejka i možda je prvi put u mojoj karijeri da se to dogodi. Ovakvi mečevi se dogode jednom ili dva puta u karijeri, ja sam zahvalan što sam imao priliku da se borim sa Rodžerom na prestižnoj pozornici kao što je centralni teren Vimbldona!" - istakao je Novak.

Novak je Italijanima podelio da mu je malo falilo da nakon teškog poraza ostavi tenis.

"Godine 2010. izgubio sam na Rolan Garosu od Melcera, plakao sam nakon ispadanja. To su bili loši trenuci, želeo sam da napustim tenis zato što sam video sve crno. To je bila transformacija, jer sam se nakon tog poraza konačno oslobodio! Osvojio sam Australijan open 2008. godine, bio sam treći teniser sveta, ali nisam bio srećan. Znao sam da mogu više da uradim, ali sam gubio važne mečeve od Federera i Nadala. Od tog trenutka sam skinuo pritisak, zaigrao sam mnogo agresivnije, to je bila prekretnica!" - otkrio je Đoković.

Kurir sport

Kurir