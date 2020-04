ĐOKOVIĆ RAZMIŠLJA KAO VEĆINA: Doktor Stevanović nije poput Kona osudio Novakov stav o vakcini

Doktor Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, osvrnuo se na izjavu najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića da nije za vakcinu i da ne bi voleo da ga neko primora da je dobije.

Stevanović, član kriznog štaba u borbi protiv korone, u intervjuu za Kurir kaže da razume Novakov stav.

Novak Đoković se javno izjasnio kao protivnik vakcinacije protiv koronavirusa, a znamo da ga prate milioni širom sveta. Šta vi kažete Đokoviću na to?

- Nisam upoznat s tačnim sadržajem izjave koju navodite, ali verujem da gospodin Đoković, kao i većina populacije, nije spreman da isproba vakcine čiji je razvoj tek na početku. Kada budemo imali na raspolaganju proverene i odobrene vakcine, mislim da njihova primena neće biti problem.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković ocenio je nedavno da postoji određena vrsta cenzure kada su u pitanju informacije o korona virusu i istakao da je ključno razvijati imunitet.

"Postoji određena cenzura medicinskih stručnjaka koji govore o rešenjima koje se ne uklapaju sa rešenjima koja se uklapaju sa zvaničnom medicinom. Voleo bih da postoji više debata, razlika u mišljenju. Mi nismo iz te struke, pa ne možemo o tome da pričamo. Ja bih voleo da se više priča o imunitetu", rekao je Đoković.

On je to rekao u "lajvu" na Fejsbuku, u kojem je prvo govorio Marko Pantelić, koji se izlečio od virusa, a učestvovali su i Viktor Troicki, Janko Tipsarević, Nenad Zimonjić, Filip Krajinović, Aleksandar Atanasijević i Dušan Borković.

"Postoji opasnost da se čovek zarazi, koliko god da je potrebno biti u karantinu, to ćemo ispoštovati, ali...,", rekao je Đoković.

Novakov stav je osudio epidemiolog Predrag Kon, član stručnog tima Vlade Srbije u borbi protiv korona virusa

"Kao jedan od najvernijih Đokovićevih navijača, voleo bih da sam imao prilike da mu približim značaj i ogroman doprinos imunizacija za zdravlje stanovništva. Sada je kasno, stvorio je pogrešna uverenja i tu više nema pomoći. Majstore, želim ti sve najbolje. Pokušaj ubuduće da izbegavaš direktne odgovore na pitanje u vezi sa vakcinacijom, jer imaš ogroman uticaj", objavio je Predrag Kon na svom Fejsbuk profilu.

Doktor Branimir Nestorović takođe je govorio o najboljem srpskom teniseru svih vremena i njegovom stavu prema vakcinama.

"Nole je samo rekao da ne bi voleo da se vakciniše ako ne mora dok vakcina ne bude sasvim ispitana. To je njegov lični stav, ja ga poštujem. On je mlad i veoma zdrav, za njega korona nije rizik. Mi smo razgovarali o tome, ali mislim da je čitava diskusija nepotrebno usijana. Vakcine još nema, ne znamo kada će je biti, a ni da li će biti virusa na zimu i u kom obliku. Ne dam na Novaka, on je veliki Srbin i veliki čovek", smatra doktor Nestorović.

