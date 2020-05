PSUJEM KADA NOLE IGRA: Dijana Đoković otkrila šta joj NAJTEŽE pada i oko čega se najviše SVAĐA sa Novakom!

Novakova mama je procenila da su oni kao porodica bili jako hrabri u momentima kada je on bio na početku.

- Mislim da smo bili jako hrabri. Da se rodio u drugoj zemlji sve bi bilo drugačije. Ovde nismo imali podršku ni pomoć. To me je posle koštalo zdravlja.

Gospođa Đoković se zatim setila teških momenata sa početka Novakovog puta ka vrhu:

- Imao je zdravstvene probleme, devijaciju nosa, teško je ddisalo onda je 10 saznao da je intolerantan na gluten. Nije predavao mečeve namerno, ali smatra, kao i ja da je zdravlje na prvom mestu. Godine 2007. posle 5 dana mečeva predao je Nadalu polufinale Vimbldona. Celu noć smo mu stavljali obloge, jedva je hodao u papučama. Prvi set ga je razvalio 6:2 Nadal nije znao gde mu je "dupe gde glava." Ali kada je tražio taj-aut da previje rane od žuljeva, Rafa je video krv mnogo više ga je šetao i morao je da preda.

foto: ATA Images

Ovo je bio najteži momenat:

- Suze u Riju su najveće njegove koje sam videla, Sve mu je odgovaralo, ali nešto mu nije dalo da osvoji to zlato. Teško sam to podnela, jer kod njega suze nisu česte. Njega je to pogodilo jer je razočarao narod i nije se pokazao kako je hteo.

Dijana Đoković je ovako odgovorila na pitanje da li psuje kada gleda sina:

- Psujem kad sam sama kući ili kada ga gledam na terenu. Videla sam kameru i pored nas u boksu. Ja se zato saginjem da uzmem vodu koja je tu i u tom momentu opsujem da to niko ne zna.

Ima i svoju amajliju.

foto: Printsrkin

- Mnogo mečeva sam gledala. Ali Vimbldon ove godine je bio najteži, jer u onom grotlu svi navijaju za Federera, samo nas "šačica" za Novaka. Nije zgodno da kažem da li me nervira Federer ili neko drugi, ali da nervira me, jer je arogantan. Kada je imao meč lopte uhvatila sam se za krst sa reketom, to je moja majalija i rekla sebi: "Nole možeš ti to, uradio si dva puta možeš i treći. Uradio je!" Dakle, moj krst radi, to i spasao me, rekla je i dodala:

- Novak je veliki vernik, da veruje u Boga i silu koja postoji i mislim da je odabran. Nosi krst sa Hilandara i mislim da mu to donosi mir i sreću. Ima molitve koje izgovara kada oseti potrebu. Bio je tri dana na Hilandaru sa ocem ibraćom i mislim da mu je to pomoglo. On je tada krenuo na gore.

Usledilo je pitanje o Novakovom ljubavnom životu:

- Nije imao vremena za zabavljanje. Više je na putu nego kući. Upoznala sam mu devojku, mislim da je bila odbojkašica iz Kraljeva. Kasije smo upoznali Jelenu i to je to. Nije on imao mnogo devojaka, bar da ja znam. Od kada se oženio ne mešam se u njihovu "čorbu", on je taj koji odlučuje. Oko ishrane se ne slažem sa njima, ali on uvek uradi kako smatra da treba.

Dijana Đoković je na kraju priznala:

- Jako sam ga željna. To je ostalo u meni duboko. Evo rasplakali ste me. Nemojte, ovo. Da sedne, da se ispričamo, plaćemo, smejemo se, ali samo nas dvoje. To je jako retko. Obično je oko njega buljuk ljudi. Želim vreme samo za nas dvoje. Moraću to da uradim jedan dan, zaključila je Novakova majka.

