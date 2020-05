ŠANSA DA VIŠE NE IGRAM BILA JE 50 ODSTO: Italijanski teniser izneo malo poznate detalje i priznao šta mu nedostaje

"Najgore doba godine za mene je između decembra i januara. Uvek se razbolim, dobijem temperaturu ili kašalj kad treba da idem na predsezonu. To se dešava zato što pre toga imam prilike da bude sa porodicom i prijateljima kod kuće, gotovo kao da je drugi život. Tada imam priliku da nadoknadim sve što ne mogu da radi tokom sezone. Sećam se da kada mi je prvo dete imalo osam meseci, bili smo u Majamiju i trebalo je da letim u Australiju. Počeo sam da plačen kao mala beba, bilo mi je teško", napisao je Fonjini.

Fonjini je sa samo 18 godina vrlo lako mogao da okonča karijeru zbog povrede zgloba.

"Bilo je trenutaka u karijeri kada sam razmišljao da uzmem slobodno, da odmorim. Imao sam 18 godina kada me je zglob jako mučio. Doktor mi je rekao da je operacija jedina opcija. Bio sam nervozan, postavljao sam mu mnogo pitanja. Bio sam mlad i nisam znao šta operacija znači. Doktor mi je rekao da postoji 50 odsto šansi da neću više moći da igram tenis. Do danas srećom nisam imao više operacija", dodao je on.

On je na kraju otkrio i koji sport mu je omiljen.

"Moja prva strast je fudbal. Bilo je perioda kada sam radije igrao fudbal nego tenis. Sada je to malo teže, pošto mi je tenis i posao, ne samo sport. Fudbal je moj omiljeni sport i gledam ga kad god mogu", zaključio je Fonjini.

