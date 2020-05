RUS ŽESTOKO NAPAO NOVAKA: Predlog da 99. plaća, a 101. teniser sveta dobija pare je POPULIZAM

- Imam negativan stav prema toj ideji, populistička je. Zašto tačno posle 100. igrača na ATP listi? Znači 99. igrač planete će da pomaže, a 101. da dobija novac. Ko određuje iznos koji igrači moraju da daju? I što je najvažnije, kome pomažemo? Koji su kriterijumi? - zapitao je Južnji.

Rus je dodatno otvorio nova pitanja.

- Jesu li to mladi koji se tek dižu? Ili momci u uzrastu koji su već pet do 10 godina na vrhu 250? Mislim da ako neko želi da pomogne igračima, onda mora da se otvori dobrotvorni fond i svako tamo može da prebaci novac u onoj meri koju smatra potrebnom. A obavezati sve igrače, jednostavno samo zato što su visoko pozicionirani, da plate, čini mi se da to nije u redu - izneo je mišljenje nekada osmi teniser sveta.

Kurir sport

Kurir