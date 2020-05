BORBA ZA NAJBOLJEG I DALJE TRAJE! Lendl: Ko bi rekao da će NOVAK, Rodžer i Rafa doći i baciti Samprasov rekord u SMEĆE!

On smatra da je nemoguće porediti tenis nekad i sad.

"Mislim da ne može jer imamo dve drugačije ere. Moj stav je da je postojao jedan čovek iz vremena pre Open ere, iako je osvojio drugi Grend slem u Open eri, igrao je najviše tenisa pre Open ere i osvojio 11 glavnih turnira, dva Grend slema i mislim da bi svakako osvojio (da je mogao) većinu glavnih turnira između 1962. i 1968. - to je Rod Lejver", rekao je Lendl za magazin "WWOS" i nastavio:

"Mislim da je on najbolji igrač pre Open ere, a onda imate Open eru gde je mnogo lakše proceniti jer možete samo da sagledate rekorde i tu imamo izuzetnu borbu. Mislim da te dve ere ne možete da poredite, morate da ih razdvojite".

foto: REUTERS

Što se aktuelnog poretka i borbe za teniski presto tiče, Lendl je ovako prokomentarisao

"To je između Novaka, Rafe i Rodžera. Treba videti ko će imati najviše slemova i ko će biti smatran najboljim svih vremena Open ere. To poglavlje još nije napisano i biće fascinantno gledati ga do kraja, kao u golfu.

Lendl je priznao da je iznenađen jednom činjenicom

"Kada je Pit (Sampras) došao do 14. grend slem titule mislio sam da će taj rekord važiti još dosta dugo, a odjedno su se pojavila tri momka koja su mu taj rekord bacila u smeće. Ko bi rekao da će to da se desi, zar ne?".

Kurir sport

Kurir