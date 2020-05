AMERIKANAC OPLEO PO PORODICI ĐOKOVIĆ Posebno se dotakao Dijanine izjave o Federeru i OSUO ŽESTOKU PALJBU: Zabrinjavajuće

Mnogi zapadni mediji preneli su izjavu majke najboljeg tenisera sveta Dijane Đoković koja je u jednom od intervjua prokomentarisala Rodžera Federera i rekla da je "arogantan".

To nije promaklo Endiju Rodiku koji je za "Tennis Chanel" rekao:

foto: EPA/LYNN BO BO

"To je definitivno bilo suvišno, ne možete tako da napadnete čoveka. Kada bih hteo da opišem Federera reč 'arogantan' ne bi bila u prvih 6.000 reči koje bih koristio. Lično, mislim da su Đoković i njegova porodica u poslednjih nekoliko dana imali nekoliko zabrinjavajućih izjava", izjavio je Rodik koji se osvrnuo i na Noletove lajvove sa Šervinom koji su izazali dosta pažnje u svetu.

foto: Instagram PS

"Tu mislim i na izjavu o pretvaranju zagađene vode u lekovitu snagom misli. I to je samo jedna od zabrinjavajućih misli. Opet, moje lično neslaganje sa njim po pitanju nekih stvari ne sprečava me da ga smatram ga prijateljski nastrojenim i to ne znači da zanemarujem ono što radi na terenu", kazao je nekadašnji američki teniser i potom zaključio.

Endi Rodik foto: Profimedia

"Novak je možda i najbolji u istoriji iako se ne slažemo oko nekih stvari".

(Kurir sport, Tennis Chanel)

