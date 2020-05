ČISTA ROMANTIKA! Novak otkrio kako je zaprosio Jelenu: Balon se zapalio, počela je da paniči... (VIDEO)

Novak i Jelena Đoković dali su intervju američkom novinaru Grejemu Bejsindžeru i otkrili detalje za koje javnost do sada nije znala.

Između ostalog pričali su i o trenutku kada je prvi reket sveta pitao Jelenu da postane njegova supruga.

Prosidba, u prvom treninku, nije krenula kako treba.

"Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo 'Hoćeš li da se udaš za mene'. Problem je nastao kada se balon zapalio, doduše ne tako jako. Jelena je počela da paniči...", opsivao je Nole "dramu" kroz koju su prošli, a zatim nastavio:

"O, Bože. Imamo rupu u balonu", vikala je Jelena dok je Novak pokušavao da "izvadi situaciju".

"Okrenuo sam se ka vozaču i rekao 'Molim te, pomozi. Propustiću prliku', pričao je Nole, a onda se Jelena ubacila:

"Onda sam videla drugi balon na kojem se pojavila, kako sam tada mislila, reklama. Pomislila sam "Da li je on lud, šta će ova reklama u to doba", a onda sam tek pročitala šta piše. Okrenula sam se, a on je već klečao s prstenom", otkrila je Jelena.

