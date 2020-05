ALEKSANDRA KRUNIĆ POJASNILA SVOJ STAV: Nisam komentarisala Novakovu ideju kada je u pitanju ATP već njenu primenu u WTA

Svetski mediji objavili su izjavu srpske teniserke Aleksandre Krunić u kojoj se ističe da se ona ne slaže sa idejom Novaka Đokovića da se novčano pomognu slabije plasirani teniseri.

Srpska teniserka, inače članica Saveta igrača, precizirala je za Kurir šta je izjavila.

"Moj intervju za ukrajinski BTU je bio na temu rada u Savetu igrača i na temu pomoći igračima. Novakova ideja je bila jedna od brojnih tema u sklopu tog intervjua. Moj posao u Savetu igrača je da zaštitim interese igračica i da zajedno sa devojkama u savetu pronađemo najbolje rešenje za WTA igračice. Nisam komentarisala Novakovu ideju kada je u pitanju ATP već njenu primenu u okviru WTA. Odlučeno je da se pomaže u skladu sa ostvarenom zaradom nakon zaključka da je ovo bolji pristup nego pomoć na osnovu ranga. Novakova ideja je potencijalno dobro rešenje za ATP, ali moramo razdvojiti stvari i napraviti razliku između ženske i muške konkurencije. Na kraju krajeva, to je i moj posao u Savetu i usaglasile smo se da je rešenje koje predlažemo najbolje moguće za sve igračice. Lično sam uvek za pomoć drugima i javno sam uvek na tu temu govorila, ali je moj zadatak sada bio da učestvujem u odluci za dodelu novca onima kojima je zaista najpotrebniji i naša odgovornost kao Saveta je bila da igračice dobiju dovoljnu svotu novca tako da on zaista bude od pomoći, a ne da se raspline. Treba imati u vidu i da se zarada 250. muškarca i 250. žene značajno razlikuje i da žene zarađuju mnogo manje pa smo tako morali početi od višeg ranga i time završiti na višem rangu. Opcija pomaganja do 700. mesta u WTA nije bila u opticaju jer je zajednička procena unutar Saveta bila da takva pomoć ne bi bila dovoljno efikasna."

