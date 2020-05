PRIHVATILI ĐOKOVIĆEV POZIV: Najbolji hrvatski teniseri učestvuju na jadranskoj turneji

Oni su se tako pridružili Dominiku Timu, Aleksandru Zverevu, Grigoru Dimitrovu i Viktoru Troickom.

Dvojica vrhunskih tenisera sa zadovoljstvom su potvrdila da će da budu deo spektakla u Zadru 20. i 21. juna, u ko-partnerstvu sa Hrvatskim teniskim Savezom, i da se raduju duelu protiv prvog reketa planete, kao i celokupnom spektaklu.

Đoković i Čilić do sada su odigrali 19 mečeva na ATP turu i Dejvis kupu, a skor je ubedljivo na strani Novaka - čak 17:2. Uprkos tome, njihovi susreti su uvek bili veoma zanimljivi, poput četvrtfinala na Vimbldonu 2014. koje je Đoković dobio 6:1, 3:6, 6:7, 6:2, 6:2, ili duela na US openu i Rolan Garosu koji su bili po ukusu probirljive grend slem publike. Sa Đokovićem ga spaja i činjenica da mu je trener bio Goran Ivanišević, i to u periodu od 2013. do 2016.

Trenutno je Čilić 37. teniser sveta, a najbolji plasman mu je bila treća pozicija na rang listi. Ima osvojen slem u Njujorku, iz 2014 (uz finala Australijan opena i Vimbldona).

U karijeri je ostvario preko 500 pobeda u singlu, podigao je 18 ATP pehara, prvak je Dejvis kupa (2018.), pobeđivao je protiv Federera, Nadala i Mareja, i jedan je od najboljih igrača sa ovih prostora u poslednjih 20 godina.

Kada je reč o 23-godišnjem Borni Ćoriću, najbolji plasman mu je bila 12. pozicija, do koje je došao u novembru 2018, iste godine kada je osvojio "salataru" sa Hrvatskom. Za Ćorića svetski stručnjaci ističu da se radi o jednom od najtalentovanijih igrača i da ima potencijal za sam vrh ATP liste. Bio je najbolji junior planete, trenutno je 33, a u svojim vitrinama ima dva ATP trofeja.

Zbog stila igre, mnogi ga porede upravo sa Novakom Đokovićem, sa kojim ima izuzetan odnos. Njih dvojica su do sada odigrali tri međusobna meča, a ljubitelji tenisa pamte finale iz mastersa u Šangaju koje je pripalo Đokoviću.

"Hvala Marinu i Borni što su se odazvali pozivu da učestvuju na "Adria Tour" i što su potpuno besplatno, i bez bilo kakvih drugih uslova, pristali da budu deo jednog ovakvog događaja. Reč je o dvojici vrhunskih tenisera, ali i sjajnih momaka, što su pokazali i ovog puta. Obojicu dugo poznajem, privatno se družimo, poštujemo, učimo jedni od drugih. Drago mi je što će biti deo ovog događaja, u jednom pravom sportskom gradu, pred zadarskom publikom", rekao je Đoković i dodao:

"Marin je jedan od najboljih tenisera u istoriji kada je reč o igračima sa ovih prostora, osvojio je grend slem, toliko godina je u samom vrhu, i izuzetno je kvalitetan igrač. Pamtim mnoge naše duele, ali još više prijateljstvo koje održavamo. Borna ima potencijal da bude medju najboljih pet na svetu, i ja verujem da može tako nešto i da ostvari. Ćorić je veoma posvećen sportu, trudi se, veliki je profesionalac, odlikuje ga izuzetna mentalna snaga, što je često presudan faktor na terenu. Trudim se da često organizujem zajedničke treninge i drago mi je što ćemo se opet sresti u Zadru. Mečevi će biti veoma atraktivni, jer iako se radi o humanitarnom turniru, potrudićemo se da publici pružimo takmičarski tenis, i sve ono što se od nas i očekuje", istakao je Đoković.

