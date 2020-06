MUČIO JE ĐOKOVIĆA U FINALU MELBURNA, A SADA PRVI PUT DOLAZI U SRBIJU! Dominik Tim: Želim Novaka bolje da upoznam

Beogradska publika na "Adria Tour" uživaće u igrama jednog od najboljih tenisera na svetu - Dominika Tima. Austrijanac koji je osvojio 16 ATP titula u singlu i koji je stigao do tri grend slem finala trenutno je treći na rang listi. Ljubitelji "belog sporta" dali su mu nadimak "Dominator" zbog snažnog stila. Odlikuje ga agresivna igra sa osnovne linije, a koristi i jednoručni bekhend.

Dominik dolazi u Srbiju na beogradsko izdanje turnira, u petak 12. juna, dan pred početak mečeva, a javnost jedva čeka da ga vidi na terenu uz Novaka Đokovića, Aleksandera Zvereva, Grigora Dimitrova, Viktora Troickog i druge učesnike.

"Veoma sam zadovoljan što ću da igram na Adria Tour sportskom događaju. Imam i veliku sreću jer verujem da sam jedini teniser na turniru koji je već imao neke takmičarske mečeve. Bio sam u prilici da igram PRO seriju u Austriji, pa ću, po svoj prilici, biti najpripemljeniji teniser u Beogradu", kaže Tim.

Svi igrači doneli su odluku da sav zarađeni novac od nagradnog fonda doniraju u humanitarne svrhe. Dok se Novak Đoković opredelio da pomogne programe ranog razvoja dece u okviru njegove Fondacije, Tim želi da prosledi sredstva ka jednom projektu u njegovoj domovini.

"Mislim da je veoma važna i dobra ideja to što je Adria Tur događaj humanitarnog karaktera. Postoje mnogi ljudi, ali i organizacije, kojima je potrebna pomoć, posebno u teškim vremenima poput ovog. Što se mene tiče, učestvujem u jednom bitnom projektu u Austriji, i nadam se da ćemo prikupiti što više novca, kako bih nastavio da ih podržavam i pomažem."

Đoković, domaćin turnira, igrao je protiv Tima 11 puta na ATP turu, a u svakom od tih duela publika je imala u čemu da uživa. Svi očekuju da sličan takmičarski tenis dvojica asova pokažu i u Beogradu, ukoliko se desi da ukrste rekete.

"Jasno je da je Novak ne samo jedan od najboljih tenisera sveta svih vremena, već je i jedan od najboljih sportista planete ikada. Imamo jako dobar odnos na terenu i van njega. Đoković je jedan od momaka sa kojima se najčešće sastajem na ATP turu. Igrali smo neke velike mečeve, kao što su grend slem finala, mastersi 1000, ATP završni mastersi, i uvek je izuzetno iskustvo kada se sastajem sa njim. Privatno, Novak je sjajan tip, ali ne poznajem ga dovoljno dobro. Zato se nadam da ćemo tokom Adria Tour biti u prilici da se bolje upoznamo".

Biće ovo prvi put da Tim dolazi u Srbiju.

"Neverovatno, ali nikada do sada nisam bio u Srbiji. Ne znam zašto je to tako, jer kod vas postoji mnogo juniorski turnira, a čuo sam i dosta sjajnih stvari o državi. Samim tim, neobično je da nisam dolazio ranije, ali eto, i to je dodatni razlog zašto sam veoma lako doneo odluku da učestvujem na ovom događaju. Radujem se dolasku u Srbiju, u Beograd, i želim da saznam više o vašoj zemlji."

