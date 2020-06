NOVAK JE NAJVEĆI SVIH VREMENA: Evo šta Ivanišević misli o Đokoviću, Federeru i Nadalu i na čemu temelji svoj stav

"Gledajte, on je broj jedan. Šteta što se ova godina zaustavila, mislim nadam se da nije još, ali videćemo kako će se stvari odvijati. Novak je počeo neveroatno, 18 pobeda zaredom. Tome treba pridodati one tri iz prošle godine, to je 21 pobeda zaredom", rekao je Ivanišević pa dodao:

"On je psihički i teniski doveo igru na nivo kojem je teško parirati. Tako da mi je žao što se to nije dalje nastavilo. Svi su izgubili. Ali meni je saradnja fenomenalna, mislim da je i on zadovoljan."

Smatra da je Novak Đoković najveći teniser svih vremena.

"Kad jednog dana svi završe karijeru, onda će se napraviti račun. Meni je teško govoriti, jer po meni je Novak najbolji i on je jedini koji može osvojiti kalendarski Grand Slem. Ako bude zdrav, mislim da će on oboriti taj rekord. Mislim da će i Nadal oboriti Federerov rekord. Nažalost, mislim da Federer neće osvojiti više niti jedan Grand Slem, jer se sigurno neće vratiti mlađi. Ali ne treba otpisivati Federera. Meni je Novak Đoković najveći teniser svih vremena, a, ja se iskreno nadam da će to postati i rezultatski."

Kurir sport / Nova TV

