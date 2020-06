NOVAK JE JEO TRI PUTA DNEVNO JEO MESO: Đoković je SVE promenio i sada se hrani POTPUNO drugačije!

To praktično znači, da između poslednjeg obroka jednog i doručka narednog dana treba da prođe 16 časova u kojima ne uzimate ništa osim vode.

- Dotakao bih se teme autofagije. Koliko je bitna, ta vrsta posta 16 - 8 je popularna, 16 sati se ne jede, 8 sati se jede, to ja primenjujem, osetio sam u poslednjih godinu i po dana koliko to praktikujem, dosta poboljšanja u sistemu za varenje, bolje spavam, imam veću energiju tokom dana, imam manje padova - rekao je nedavno Đoković

Novakova ishrana izgleda otprilike ovako.

Kad se probudi voli da popije čašu tople vode sa kapima limuna, što je kako je sam isticao odlično je za detoksikaciju. Zatim napravi "zeleni" smuti sa spanaćem, spirulinom i drugim povrćem. Za doručak jede i voće, a omlet izbegava.

Najbolji teniser sveta otkrio je i da obično ne jede ništa do podneva. Iako je odrastao na potpuno drugoj ishrani, koja je podrazumevala meso, koje je jeo i tri puta dnevno, poslednjih pet godina je sve promenio. Sada je na biljnoj ishrani

Novak je međutim rekao, da prijatelje i dalje zove na roštilj. Tada sprema salatu, krompir i drugo povrće.

Profesor doktor Dragan Ivanov, specijalista interne medicine i profesor na Visokoj školi za obrazovanje pedagoga u Novom Sadu, je ovakav način ishrane, objasnio sledećim rečima.

- Nakon 12 do 16 sati gladovanja, dokazano je da se u našem organizmu aktivira jedan proces koji je jedan nobelovac Japanac (Jošinori Osumi prim. aut.) nazvao autofagija i to je proces koji ima iceliteljsko dejstvo na ceo naš organizam, na naše emocije, našu dušu i telo, a ima i preventivno dejstvo. Ako ništa ne unosimo 12 sati, naš mozak gleda gde može da pronađe neku rezervu. Onda nađe neki mikroorganizam, patogenu bakteriju i razori je i reciklira, onda nađe neku mutiranu ćeliju, i od razgrađenih materijala napravi ekstra energiju, pa imamo dodatno gorivo, jer smo imali ćelije i strukture koje su nam bile nefunkcionalne i tu ćeliju uzme za stvaranje novih mladih, zdravih ćelija. Ako mi ručamo u 2 ili 3 sata popodne, u 2 do 3 sata posle ponoći se aktivira autofagija i ona će očistiti naš organizam od mikroorganizama, arterosklerotskih naslaga na zidovima krvnih sudova, od malignih ćelija. Ona će nam očistiti organizam i pripremiti gorivo za sutradan, ali mora da prođe 12 do 16 sati. Ako nam je organizam istreniran treba manje vremena, trebaće nam u početku 16 sati, pa će se spustiti na 12. Važno je znati kada autofagija treba da se uključi. Ona mora da se uključi noću. Kada se luči hormon rasta i hormon melatonin. Nije dobro ako noću jedemo, a očekujemo da se autofagija uključi tokom dana. Može, ali pitanje je koliko će biti efikasna.

