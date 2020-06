ĐOKOVIĆ I NADAL SE NE SLAŽU OKO MERA BEZBEDNOSTI! Novak: Kako da igram bez trenera i fizioterapeuta?

us open

Najbolji teniser sveta Novak Đoković Srbin smatra da su mere organizatora u vezi predstojećeg US opena ekstremne.

Iako je njegov veliki rival Rafael Nadal pozvao organizatore da obezbede "bezbedne uslove", Srbin takav plan plan smatra "ekstremnim".

"Nećemo moći da idemo na Menhetn, spavaćemo u aerodromskim hotelima i biti testirani dva ili tri puta nedeljno", rekao je Đoković a prenosi "Bi-Bi-Si"

Novaku, tvrde strani mediji, posebno smeta odluka da samo jedan član stručnog štaba može da bude u pratnji igrača tokom turnira.

"To je nemoguće. Mislim, potreban vam je trener, ali istovremeno i kondicioni trener i fizioterapeut" napomenuo je Đoković.

Srbin, koji je i predsednik Sveta tenisera, najavio je da će o ovim pitanjima razgovarati sa organizatorima u nedeljama koje slede.

foto: EPA/Lynn Bo Bo, AP/Rebecca Blackwell

S druge strane, Rafael Nadal ima drugačije mišljenje od Novaka.

"Da ste me pitali da li želim da putujem u Njujork i igram tenis danas, rekao bih vam da je moj odgovor ne. Sve dok turnir ne bude organizovan pod ekstremno bezbednim uslovima. Ako ne bude tako, nema smisla da ga igramo. Moramo da budemo odgovorni i pošaljemo jasnu poruku čovečanstvu. Nije lako organizovati veliki turnir", istakao je Nadal.

Aktuelna teniska sezona stopirana je do 31. jula, ali još uvek nije zvanično objavljeno kada će početi US Open. Planiran je za period od 31. avgusta do 13. septembra.

Organizatori će u saradnji s kompanijom Emirejts, jednim od glavnih sponzora turnira, organizovati čarter letove za igrače s polascima iz Pariza, Beča, Frankfurta, Buenos Ajresa, Dubaija i još nekih gradova, prenosi "Njujork Tajms"

foto: Printskrin

Pre nego što se ukrcaju u avione, igrači će morati da pokažu potvrdu da nisu zaraženi korona virusom.

Na mečevima će moći da imaju samo jednog člana svog stručnog štaba na tribinama, a s njima će u Njujork moći da putuje maksimalno četvoro ljudi.

Razmatra se i opcija da turnir zaposli nekoliko fizioterapeuta i masera da igrači ne moraju da vode svoje.

Neće biti ni linijskih sudija. Umesto njih bi se koristio "houk-aj" sistem, koji i sada postoji na turnirima u vidu provera koje igrači mogu da zatraže tri do četiri puta po setu.

Ali, njegova funkcija će biti modifikovana tako da će kompjuterski glas preko zvučnika kroz nekoliko sekundi uzvikivati "aut" ako je loptica poslata van terena.

Kurir sport

Kurir