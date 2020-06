NOVAKOVE SUZE OSTAVILE ČITAV SVET U ČUDU! Svetski mediji BRUJE o Noletovom izlivu emocija! (FOTO)

Najbolji svetski teniser Novak Đoković bio je vrlo emotivan posle ispadanja sa Adrija Tura uprkos pobedi nad Sašom Zverevim od 2:1. Kada je Novak Đoković izgubio drugi set od Zvereva bilo je jasno da nema šanse da se plasira u finale. Ipak, kada se čitav meč završio, Novak je slavio sa 2-1 u setovima što je značilo da je njegova pobeda odgovarala Filipu Krajinoviću koji se plasirao u finale. Novak je opsle meča bio vrlo emotivan i u suzama rekao: "Jedan od naših je u finalu. Bilo je stvarno emotivno poslednjih nekoliko dana, zahvalio bih se svima koji su podržali ovaj događaj i svima koji su došli. Ne plačem toliko zbog poraza i finala, dobio sam neki izliv emocija i setio sam se detinjstva", rekao je Novak Đoković. Izvor: @sport.klub #novak #novakdjokovic #adriatour #adria #serbia #srbija #djokovic #tennis #sport

A post shared by Kurir.rs (@kurir.rs) on Jun 14, 2020 at 1:21pm PDT