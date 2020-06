BORIS BEKER IMA NOVU DEVOJKU! Novakov bivši trener uhvaćen u prisnoj pozi sa izabranicom! Paparaci sve snimili (FOTO)

Paparaci su Bekera i izvesnu Lili Monteiro uhvatili u šetnji gradom, a u jednom trenutku on joj je stavio ruku na struk i tada su ih paparaci uslikali. Čini se da je Boris i te kako zaljubljen.

Podsetimo, Boris je bio u braku devet godina sa holandskom manekenkom Lili Kersenberg, a onda je usledio razvod.

- Ovo nije bila laka odluka. Problemi u braku su nastali posle Borisovog bankrota prošle godine - naveo je tada Bekerov advokat Kristijan Oliver Mozer.

Lili Kersenberg je bila nešto rečitija nakon razvoda, te je istakla kroz šta je sve prolazila u poslednjih godinu dana, koliko je prošlo od Bekerovog bankrota.

- Bila je to teška godina, zapustila sam se potpuno. Previše sam pušila, pila, izlazila i nije me bilo briga za fizički izgled. Mislila sam da je moj život užasan i da ću umreti. U to vreme Boris je prolazio kroz pakao i nije me primećivao. Jednostavno smo se razdvojili i svako je krenuo svojim putem - istakla je tada bivša Bekerova žena.

