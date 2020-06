HRVATI POKUŠALI DA ISPROVOCIRAJU NOVAKA: Postavili su mu ŠKAKLJIVO pitanje, ali usledio je ŠMEKERSKI ODGOVOR SRBINA!

Prvi reket sveta trenutno boravi u Zadru, gde se sprema za drugi humanitarni turnir "Adria tour".

Dolazak najboljeg na svetu privukao je veliku pažnju medija u Hrvatskoj. Novak je trenutno tema broj jedan u komšiluku. Novinari se utrkuju kako bi saznali što više o srpskom teniseru, a on im nesebično izlazi u susret.

Bilo je izuzetno zanimljivih pitanja, a jedno od njih vezano je za hrvatskog fudbalera Luku Modrića.

Naime, Novaka su najpre pitali da li zna da je Zadar rodno mesto najboljeg hrvatskog fudbalera i da li se u skorije vreme čuo sa njim.

"Pa nismo se čuli već neko vreme. Čuli smo se početkom godine i pričali o nekim događajima koje bi mogli napraviti zajedno, kako u regiji tako i u svetu. Naravno Luku podržavam i pratim. On je jedan od najboljih fudbalera na svetu. Izuzetno dobar momak, porodični čovek. Mađioničar s loptom. Nisam znao da je Zadar rodni grad Luke Modrića, tako da ću ga nazvati da mi da neku preporuku gde da odem, šta da radim, koga da upoznam... Nadam se da ću imati priliku i da jednom s njim boravim u njegovom gradu", rekao je Đoković.

Onda je usledilo jedno pomalo škakljivo pitanje:

"Smatrate li da je Luka Modrić napravio najveću karijeru od svih sportista sa ovih prostora?"

Novak nije naseo na provokaciju, usledio je diplomatski odgovor.

"Sigurno da je jedan od najvećih u istoriji sa ovih prostora. Apsolutno. Osvojiti Zlatnu loptu u konkurenciji Mesija i Ronalda i ostalih igrača u ovoj eri je nešto tako veliko što ćemo shvatiti tek nakon što završi karijeru. To su rezultati koji su večni. To što je učinio sa hrvatskom reprezentacijom, kako se odnosi prema nacionalnom dresu, zakucana pozicija u Real Madridu, najvećem klubu na svetu. To su stvari koje... Kada gledam njegove i svoje uspehe, kao direktnog učesnika i još aktivnog, još ne možemo shvatiti veličinu toga. Stalno se nešto događa, život ide dalje i nekako nemaš vremena da se osvrneš i sagledaš stvari objektivno i vidiš što si napravio. Verovatno kada budemo imali vremena ćemo sesti na piće uz obalu i osvrnuti se na sve to. Postigao je fenomenalan uspeh i želim mu sve najbolje".

Kurir sport

Kurir