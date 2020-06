NOVAK RAZGOVARAO SA VILANDEROM! Đoković ODUŠEVLJEN: Bio sam skeptičan, radujem se US openu i Rolan Garosu!

ATP je potvrdio da će prvi turnir posle korone biti u Vašingtonu 14. avgusta, a Novak ističe kako je veoma važno što teniseri imaju šansu da se ponovo takmiče.

"Veoma sam srećan i uzbuđen što će se svi ti turniri, pogotovo Grend slemovi, održati. Mislim da je mnogo ljudi bilo skeptično povodom turnira u Americi, s obzirom kroz šta ta država prolazi zbog pandemije koronavirusa. Tako da su ljudi, uključujući mene, bili skeptični da li će se turnir održati ili ne", rekao je Đoković u razgovoru sa Matsom Vilanderom i Aleksom Korečom u podkastu "Eurosport's Tennis Legends vodcast".

Glavni problem su i dalje granice.

"Drago mi je što će održati, važno je da ponudimo teniserima da se ponovo takmiče. Na kraju dana, to je ono šta mi radimo. Kao profesionalci volimo sport, to je naša strast. Nedostaje nam takmičenje, putovanja, kompletar tur. Tako da je ovo pozitivna vest. Očigledno da su pravila striktna. Neki teniseri su i dalje u karantinu, pogotovo oni iz Južne Amerike koji ne mogu da napuštaju zemlju i dođu u SAD. Nadam se da će se to promeniti, ATP i USTA rade na tome".

US open zakazan je za 31. avgust, dok je Rolan Garos na programu u poslednjoj nedelju Septembra.

"Nadam se da će svaki teniser, koji bude dobio poziv, imati šansu da dođe u SAD. To je veoma važno i svi na tome kolektivno radimo. Nadajmo se da će tokom naredna dva meseca ograničenja popustiti i da ćemo imati sjajan turnir".Naravno, radujem se što se Rolan Garos pomerio za nedelju dana jer razumem sve komplikacije koje imaju organizatori turnira".

