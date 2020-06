PRVO SI BOŽANSTVO, A ONDA TI SRUČE RAFAL U LEĐA! Srpkinja sasula SUROVU ISTINU svima u lice! TEKST O KOM BRUJI SRBIJA!

"Neka se osnaži istina koja je potisnuta" Sada se utrkuju u komentarisanju i osuđivanju… A šta je sa istinom koju preskaču, koju farbaju u tonove trenda ocrnjavanja heroja u kojeg su se do juče kleli. Ne, nama te priče nisu strane, to se iznova ponavlja. Najpre te postave na pijedestal Božanstva, a zatim u trenutku koji ima dve strane priče, ne obazirući se na istinu, samo pređu sa druge strane mreže i sruče rafal. Sada kada je teško zaboravljaju da su proteklih godina (i dana) isti ti u ritmu stampeda kidisali da ga u najmanju ruku zagrle, dotaknu, fotografišu se ili uzmu autogram… Zaboravljaju sav humanitarni rad, sve pobede, ali i to da je svako u svom životu odgovoran za sebe, isključivo sam za sebe. Na žalost, nije nam strano da krivca tražimo u drugome, da krivimo druge za naše greške, naše postupke. Istina je ta da su svi jurišali da budu deo Adria Tour spektakla, pritiskali na sve moguće načine da dođu do ulaznice, da ponovo dotaknu šampiona, uzmu autogram, fotografišu se za instagram, jer jedan je Novak. Za sve je imao strpljenja, vremena, energije, razumevanja, nije išao tom logikom kojom sada svi mašu, da će da se razboli od tih istih koji žele komad njega… a sada osuda. Svi smo isti, pa kad smo isti, onda ne može jedan čovek da nam bude kriv za sve, svi smo krivi i sami smo krivi, jer imali smo izbor i mogućnost, a postupali smo onako kako nam je srce htelo, bacali smo se u zagrljaje jedni drugima, ljubili, što i nije čudo nakon tri meseca strepnje I korona magnovenja. Na ulazu u kompleks Adria Tour su se delile maske, alkohol za dezinfekciju, uputstva o merama socijalne distance su bila na svakom koraku, ali to nije bilo važno nikome, pa ni meni, autoru ovih redova. Ne žalim ni jednog trenutka provedenog u spektaklu koji će nam svima ostati u prelepom sećanju. Svima zelim brzo ozdravljenje. Na kraju ove korona sage stići će pobeda zdravlja, dobrog života, sporta! Ipak se okreće! @djokernole #novakdjokovic

