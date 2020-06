PREMIJERKA JE ENERGIČNO BRANILA NOVAKA, A ONDA SE UKLJUČILA I DOKTORKA DARIJA: Ko vas je terao da idete?!

Novak se danima suočava sa žestokim kritikama zbog organizacije humanitarnog Adria tour-a u vreme pandemije koronavirusa. Podsetimo, turnir u Zadru je prekinut pred finalni meč jer je Grigor Dimitrov objavio da je pozitivan na COVID-19. Usledilo je hitno testiranje učesnika, nakon čega je ustanovljeno da je nekoliko tenisera, uključujući i Novaka Đokovića, i trenera zaraženo koronavirusom. Zbog čitave situacije podigla se velika prašina u čitavom svetu. Zapadni mediji su jedva dočekali da "razapnu" srpskog tenisera. Kritike na Novakov račun su stizale sa svih strana: od novinara, teniskih stručnjaka, kolega, navijača, analitičara... Srbin je tako postao dežurni krivac...

Naravno, ima i onih koji su odmah stali u Novakovu odbranu, jer je srpski teniser imao najbolje moguće namere kada se upustio u organizaciju Adria tour-a. Pored brojnih stručnjaka, sportista, javnih ličnosti... Đoković je tako dobio podršku i od premijerke Ane Brnabić i doktorke Darije Kisić Tepavčević.

U emisiji "Hit tvit" na televiziji "Pink" Ana Brnabić je stala na stranu tenisera i preuzela krivicu na sebe.

"Želim da mu pružim punu podršku, svaka mu čast. Želeo je da uradi nešto dobro za sve nas, ne samo u Srbiji nego i u regionu. Želeo je da pomogne, da skupi novac i svaka mu čast na tome. Ako bi mogli da prebace tu krivicu na mene, a da njega ostave na miru to bih najviše na svetu volela. Eto, to je naša krivica, mi smo popustili mere, on je slušao preporuke i evo ja sam kriva. Ostavite čoveka na miru, moja je odgovornost eto. Meni je to prehumana namera, svaka mu čast i sva podrška", rekla je premijerka.

Doktorka Darija Kisić Tepavčević je u sličnom tonu komentarisala napade na Đokovića.

"Izgledaju mi kao korišćenje situacije koja je u vezi sa koronom, zbog nekih osuda koje nemaju veze sa tim. Kad je u pitanju Novak Đoković i sve te sportske manifestacije koje su bile, postoje striknte mere kako treba da se ponašamo, čak i broj ulaznica koji može da se proda, ali nije odlazak na bilo kakvu manifestaciju nešto što je obavezno. Svi su svesni da odlazak na takvu manifestaciju nosi određeni rizik i svako je procenio za sebe", rekla je Darija, a zatim je dodala sledeće:

"Sportisti i treba da budu i jesu uzori za većinu oblika ponašanja, ali i oni su imali određene aktivnosti i određene načine ponašanja i pre samog turnira i posle. Ne može Novak da bude odgovoran za svakog učesnika kako se on ponašao pre i posle turnira".

Doktorka Darija smatra da će ljudi morati da nauče da žive sa virusom i da prihvate rizik ako odluče da posećuju određene manifestacije.

"Svima nam je jednostavnije da nam neko drugi bude kriv. Mi uporno govorimo virus je tu, imate mogućnosti da odete, ali procenite i sopstevni rzikik, i svakako smo preporučili kako da se ponašate i ako odete tamo, i ako se nijedne te karike ne pridržavate, onda vam nije neko drugi kriv ako se zarazite", zaključila je Darija Kisić Tepavčević.

