MAREJEVA MAMA OTKRILA DUGO ČUVANU TAJNU Nakon što je Novak uništio Endija, Beker me zvao i rekao da OSTAVIM sina na miru

Džudi je godinama bila uz Endija, međutim posle poraza u finalu Australijan opena 2011. godine Beker je javno izjavio kako bi Škotlanđanin trebalo da prekine tenisku saradnju s majkom.

"Nisam sigurna da ću ikada oprostiti Borisu Bekeru za to. Nikada se nije izvinio. Mislim da nikada neće razumeti šta je učinio, kako sam se osećala posle toga", rekla je Džudi Marej za BBC.

foto: EPA/JULIEN WARNAND

Džudi je izjavila kako je pre nekoliko godina zvala Nemca.

"Nekoliko godina posle toga sam ga zvala. Mislila sam da je u redu da mu kažem koliku je štetu napravio time što je to rekao".

U tom velikom finalu davne 2011. godine Novak Đoković pobedio je Endija Mareja nakon čega su se pojavili natpisi kako bi Džudi trebalo da prestane da trenira Endija.

"U kraju u kojem živim videla sam bilbord i natpis onoga što je Beker rekao. Tri dana nisam izlazila iz kuće i bilo mi je zaista teško. Boris Beker je veliko tenisko ime i kada kaže nešto ljudi pomisle 'zna o čemu priča, sve je to greška Džudi Mari'. Posle toga sam izbegavala da idem na turnire", rekla je majka Endija i Džejmija Marija.

foto: Profimedia

"Ljudi si me zasipali negativnim komentarima i kritikama, a ja sam bila samo takmičarski nastrojena žena koja je navijala za sina. Prozivali su me osobe koje me nisu poznavale, koje nisu znale kroz šta sam prošla. To sve me je činilo da se osećam loše jer sam takmičarski nastrojena mama, dok da sam bila takmičarski tata, onda bi mi svi aplaudirali", zaključila je ona.

