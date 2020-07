BIVŠI JANKOV TRENER PORUČIO ZVEREVU: Imaš devojku, sedi kući!

"Probudim se i vidim da se u svetu i dalje dešavaju kontroverzne stvari. Ono što me pogađa je kada vidim da se Zverev još uvek ponaša neodgovorno. Koji je to nivo sebičnosti? Ako objavite tvit i kažete da ćete biti izolovani 14 dana, poštujte to i ostanite kod kuće. Imate devojku, onda se zatvorite u kuću. Ovakve stvari me zaista ljute", kaže Hordorf i dodaje:

"Potpuno sam saglasan sa šefom muškog tenisa Borisom Bekerom u vezi sa Aleksandrom Zverevim. Takođe, ne volim cinkaroše", dodao je on.

Hordorf, koji je poznat po često neslaganju sa Nikom Kirjosom, smatra da je Australijanac ovoga puta u pravu kada kritikuje Zvereva da se ne ponaša odgovorno i da živote drugih ljudi dovodi u opasnost.

Kurir sport

Kurir