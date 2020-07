AMERIKANAC OPET O ĐOKOVIĆU: Novak nije bio voljen na početku! Dobar PR je to preokrenuo (FOTO)

On je na račun najboljeg srpskog sportiste izneo niz kritika i nije birao reči kojima je to učinio. Noa je istakao da je Novakovo ponašanje neprimereno za predsednika organizacije tenisera.Ali, sada je promenio ploču.

"Sve moje lične interakcije sa Novakom su zaista bile prijatne. Ja ga zapravo mnogo volim, lično, pre cele ove situacije. Ali činjenica je da je, mi to dobro znamo, kada je dolazio... pokušavajući to da nadoknadi, mnogo je promenio u svojoj 'PR igri'", rekao je Rubin i dodao da je Noletu bilo potrebno vreme da preokrene situaciju u svoju korist.

"Brzo je to preokrenuo, mislim. Nije bio naročito voljen kada je prvi put došao do samog vrha tenisa. A onda je to uspeo da preokrene", istakao je on.

