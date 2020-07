HODAO SAM 40 METARA SA REPETIRANIM PIŠTOLJEM NA LEĐIMA! NISAM ZNAO ŠTA ME JE SNAŠLO! Drama srpskog tenisera u Italiji

Srpski teniser Dušan Lajović otkrio je nepoznate detalje jednog izuzetno neprijatnog događaja koji je doživeo u Italiji.

Lajović je bio gost u emisiji "Wish&Go" i tom prilikom je ispričao jednu anegdotu iz Italije.

Srpski teniser je igrao čelendžer u jednom mestu u blizini Milana. Izgubio je u četvrtfinalu i pošto se meč završio kasno propustio je let za Beograd. "U petak veče nije bilo letova iz Milana i nije postojao način da avionom stignem u Beograd, pa smo odlučili da uzmem rentakar, stignemo u Beograd i onda nastavim put za Ameriku. Čekao me je let Beograd - Njujork i onda sam posle toga išao u Atlantu na turnir", počeo je priču Lajović.

Međutim tad počinju problemi.

"Dođemo do rentakara u Bijeli, sve je zatvoreno. Ništa ne radi uveče. Uzmemo taksi da nas odveze do Milana kako bismo tamo na aerodromu iznajmili auto. Vreme radnje, deset uveče. U rentakaru u Milanu nam kažu da auto ne može da se vrati u drugoj zemlji, Hrvatskoj, Sloveniji, akamoli u Srbiji, tako da, jedino što smo mogli je da vratimo u Trstu na aerodromu auto. Uzmemo auto, krenem u deset, stižemo i tri ujutru u Trst, aerodrom zaključan, a onaj boks gde se ostavljaju ključevi od auta je u aerodromu".

Dok prepričava ovaj događaj, Lajović ne skida osmeh sa lica, iako je tada situacija bila izuzetno dramatična.

"Moji roditelji su bili u Istri kod prijatelja, pa je moj otac došao do Trsta kolima da nas on vozi do Beograda, tako da smo imali prevoz, ali trebalo je vratiti ključ. I sad u tri ujutru ja kucam, kucam, tražim gde da ubacim ključ i budi se obezbeđenje, neki Italijan koji mi kaže: "Zatvoreno". Ja u šortsu i majici odgovaram: "Molim vas, samo da ostavim ovo!".

U tom momentu nastaje panika.

"Italijan se uspaničio, vadi pištolj i repetira u mene. I sada, ja držim ključ u rukama, ruke podignute, ne znam šta da radim, da ne napravim neki nagli pokret da me ne upuca. Pokazujem na ključeve i govorim: „Rentakar!" Otvori on vrata i do tog boksa za ključeve ima jedno 40 metara. Ja hodam, a on ide iza mene i drži repetiran pištolj. Hodam 40 metara ne znam šta me je snašlo. Ostavljam ključeve tu i krećem u pola četiri ujutru za Beograd", otkriva Lajović.

