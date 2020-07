JA SAM OLGA, A NE ĆERKA SAŠE DANILOVIĆA! Srpska teniserka iskreno o velikom PRITISKU sa kojim se borila!

Srpska teniserka Olga Danilović bila je gost u podkastu "Wish & Go" i tom prilikom je otkrila da joj nije bilo nimalo lako da se nosi sa pritiskom koji je osećala zbog činjenice da je čerka legendarnog košarkaša Predraga Saše Danilovića.

"I pre nego što sam krenula da se bavim sportom i da pravim rezultate, znalo se da on ima ćerku Olgu. To kažem zato što sam od malena naučena da smo ‚pod reflektorom‘. Ljudi su njega prepoznavali, a samim tim i mene, kao njegovu ćerku. On je jednom rekao: ‚Ja sam najsrećniji čovek na svetu. Ja nisam Saša Danilović, već sam Olgin tata‘. On kaže da mu je najlepša stvar na svetu da me prepoznaju kao Olginog tatu", kaže Olga i dodaje:

"U početku me je to malo nerviralo, govorila sam da nisam ćerka Saše Danilovića, nego Olga Danilović, ali sam se izborila i pomirila sam se sa tim. Mislim, to mi je tata. Ne možeš da biraš roditelje. Sada mi je i prelepo. To je tako i ne može da se menja. On će da bude moj tata i Saša Danilović, a meni je mnogo drago što sam se izborila da imam svoju ličnost i što sam Olga, a ne ćerka Saše Danilovića".

Kurir sport

Kurir